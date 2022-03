Antonio Carmona llega mañana al Teatro Principal de Zaragoza acompañado de las nuevas generaciones de su familia para ofrecer un concierto en el que hace un repaso por sus grandes éxitos, por Ketama y hasta por Joan Manuel Serrat. Además, Carmona contará con dos invitados muy especiales, Carmen París y Kase.O. Las entradas cuestan entre 5 y 50 euros.

Hace mucho tiempo que no viene por Zaragoza…

Me nombras Zaragoza y, de repente me vienen tantos recuerdos y tantas cosas ligadas a las fiestas grandes con Ketama, como Antonio Carmona… por eso le tengo tantas ganas. Tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos. Cuando termine el show tengo una cena para reencontrarme con ellos, de hecho.

Viene rodeado de la familia, una prueba de el arte que corre por sus venas…

Vengo con mi hija, María Carmona, que lleva ya trabajando conmigo bastantes años, con Juanillo, que es el hijo de mi hermano Juan; y luego está mi primo hermano Carlos, nieto de El Pescadilla, que es Habichuela también; y luego el Lucas, el pequeño de toda la camada de los Habichuela y que hace un tributo muy bonito a Ketama. Voy arropadito, son generaciones nuevas que de alguna manera refrescan el espectáculo. Son mi familia y mejor que conmigo, no van a ir.

¿Cómo es ese ‘show’?

Para nosotros, cada vez que volvemos a subirnos a un escenario después de la pandemia, es una fiesta. Es una bendición el poder estar solo en los teatros probando sonido. Me levanto a las 7 o las 8 de la mañana para agarrar la furgoneta e ir a la otra punta de España, y ya veo el buen talante con el que va la gente, el buen rollo... porque lo hemos pasado muy mal y al pasarlo tan mal, lo que hemos hecho es olvidarnos de todo y estamos creando una nueva vida para divertirnos. Vamos, lo que hemos sido siempre los flamencos, nunca nos hemos movido por dinero. Nosotros nos ponen un plato de jamón y una botella de vino y nos podemos pegar dos días cantando y bailando porque esa es la naturaleza del gitano.

Parece que últimamente, Antonio Carmona ha vuelto al flamenco puro después de tantas experiencias con la fusión.

A mí me encanta que el flamenco esté en estado puro pero por los profesionales. Yo soy de alma flamenca, sé reconocer una soleá, una seguiriya y cuál es el cambio, un martinete… He tenido la suerte de tener mi padre, a Juan Carmona Habichuela, el cual me introdujo desde muy pequeño en este mundillo para saber qué es el flamenco. Pero luego también tuve la suerte de que él me trajo mucha música de América y de ahí mi propia inquietud musical para hacer la fusión que llegué a hacer. Pero ahora estoy en un momento en el que creo que está todo hecho y lo que hago son más canciones, a veces más flamencas y de repente otro día estás cantando con un rapero. Me pongo al servicio de cualquier cultura y me defiendo.

Su trayectoria le avala, desde luego.

Es que ya lo hicimos hace muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, produje a unos raperos de Madrid que eran Gitano Antón y El langui. He estado con músicos muy dispares, de la India… La suerte que yo tengo es que yo soy un buen comodín para cualquier música y la capacidad musical que tengo tan abierta siendo flamenco me hace poder estar al servicio de cualquier cultura.

Algo tendrá que ver su alma de artista, ¿no?

Yo empecé como percusionista porque mi padre me regaló un bombo. El otro día estaba contando y tengo 70 u 80 discos grabados de percusión. Yo al principio tocaba con Paco de Lucía y cuando ya desapareció Ray Heredia de Ketama y José Soto se fue del grupo entonces yo entré a cantar. Pero yo me encaminaba a la percusión, bueno también tocaba la guitarra porque soy Habichuela y en nuestra familia hay que tocarla sí o sí. Tocar la percusión, componer, tocar la guitarra, cantar… es un circuito que me ha dado para hacer mucha música y trabajar con mucha gente.

Ketama se ha terminado para siempre. Ahora viajo junto a mi familia, que es algo muy bonito.

¿Se considera un referente para muchos artistas?

En su época a lo mejor, en los 90 cuando de repente canto una sevilllana a Nueva York, a Brasil, a Cuba y luego terminamos diciendo «Ketama somos flamenco». Eso a la gente le flipaba en colores. Nosotros de Despeñaperros para para abajo no trabajábamos mucho porque nos veían como herejes dentro del flamenco. Los puristas nos daban unos palos impresionantes pero sí que es verdad que luego hemos tenido un reconocimiento por parte de Andalucía muy bonito. Vamos a todos los lados y reconocen todo el esfuerzo que hicimos para acercar a otra gente al flamenco.

¿Ketama ya ha acabado definitivamente?

Sí, eso se paró ya y ahora sigo para adelante, voy con la familia que es algo muy bonito. Y me apetece porque son gente joven, que los puedes poner ahí delante y defienden muy bien la música que sea. Estoy supercontento y feliz de llevarlos.

Llegan a Zaragoza que siempre ha tenido una especial sensibilidad con el flamenco.

Zaragoza es muy flamenca. Es que cuando íbamos nosotros la gente flipaba en colores, parecía que nos entendían más que en Andalucía. Decíamos «si esto no puede ser, nos entienden mejor». Tenían la cabeza más abierta y recibían mucho mejor nuestra música.