"El paraíso -canta Laurie Anderson en Language Is A Virus- es exactamente como donde estás ahora mismo, solo que mucho, mucho mejor". Joana Gomila (Manacor) y Laia Vallès (Sabadell) también hablan del edén en Paradís, el disco que registraron juntas en 2020, pero desde un sentimiento de pérdida ("No sé qué te tengo que decir / sus palabras no me suenan / estamos aquí y no somos de aquí, Paraíso"). Gomila y Vallès hicieron el domingo en el Centro Cívico Delicias, dentro del ciclo Bombo y platillo, una actuación inspiradora en la que la tradición se vistió de rigurosa contemporaneidad, y ahí es donde entra la conexión con Laurie Anderson: en el uso de teclados, sintetizadores modulares, máquinas varias, samples, voces procesadas...

Gomila y Vallès trabajan en la construcción de un folclore del siglo XXI. Lo hacen con las herramientas del tiempo presente, pero aprovechando la tecnología para recuperar las raíces. Las canciones de Paradís, armadas con la brevedad de los haikús en unas ocasiones, o como desarrollos más complejos en otras, configuraron el domingo el grueso del repertorio: de Ses aigües són salades a En tornar, pasando por la pieza que titula el disco; No tenin mapes; Si mir a la mar; la singular Deliris, con muestras del trabajo de campo realizado en Baleares por el etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax (1915-2002) y la vigorosa Jota dels hereus. La Mallorca que fue y ya no es late en las composiciones de Paradís; pero la posible nostalgia, como la de Pessoa, no está en el pasado ni en el futuro, y es más un grito de rabia que una aceptación sumisa. La voz de Joana no clama en el desierto sino en un mar de búsquedas y de encuentros, arropada por sus propias instrumentaciones y las gozosas creaciones sonoras de Laia. "Hay que ser islas, pero hay que mirar a otras islas y construir archipiélagos". Ese es el impulso vital de esta pareja de artistas que parte de la fuerza de la identidad para tejer una red de complicidades e intercambios. Su propuesta sonora, tan revulsiva como sólida, merece la sentencia de Virgilio en uno de los versos de la Eneida: "La fortuna sonríe a los audaces".