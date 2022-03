Cuando estoy en un concierto, sea de música clásica o simplemente de orquestas que recuerdan las creaciones musicales que nos ha regalado el cine, me asalta una enorme tristeza al contemplar que entre el público apenas hay gente joven. Los que asistimos somos los mismos jóvenes que íbamos a los conciertos hace veinte años, en las mañanas del Teatro Principal o en la iglesia de San Carlos, pero faltan los jóvenes de hoy que sienten escasa atracción por este inmenso legado cultural. El problema es difícil, pero es claro que si no sabes chino no puedes apreciar la belleza de un poema en ese idioma. Es decir, si no estudian música y no les enseñamos a escucharla en la primaria, en la secundaria, en la universidad…, este rico mundo se irá diluyendo en el olvido y tendremos que asumir la culpa de su destrucción.

Dicho esto, es gratificante y esperanzador que nos encontremos con publicaciones que tienen como finalidad acercar a los niños al mundo de la música, tarea que no es sólo necesaria sino urgente. Por esto, es magnífica la reciente propuesta de Nebra corre al Carnaval de los caños del Peral (que es un teatro madrileño), cuyos autores son los documentados jóvenes Inés Turmo Moreno, que hace los deliciosos textos rimados, y Carlos González Martínez que es el responsable de esos preciosos y sugerentes dibujos en los que se amontonan los mensajes en un lenguaje claro y adecuado para que los niños lo reciban, e incluso lo recreen coloreando algunos dibujos que están al final de la publicación. La empresa merece nuestro apoyo, comenzando por la editorial Imperium que creo es de Zaragoza, ciudad en la que viven los autores que, además, hablan del bilbilitano Nebra. Se lo aconsejo vivamente y no olviden que ellos publicaron otro librito anterior titulado Goya no sabe qué pintar y Bayeu lo lleva a bailar, de una inmensa ternura con la imagen de Goya y su guitarra llegando a Madrid, para hacer cartones para tapiz que también acaban retratando el mundo de la fiesta y la música.