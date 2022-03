Batman, Green Arrow, Nightwing y, por supuesto, Spawn ya pueblan las paredes de las salas y los pasillos del hotel Innside Meliá de Zaragoza. La exposición repasa toda la trayectoria de Javier Fernández, uno de los dibujantes españoles más internacionales del momento, y acerca la cultura del cómic estadounidense al público más general.

Coordinada por Fundación Caja Rural de Aragón, Milcómics.com y GP Ediciones, la muestra estará hasta el 31 de marzo en el céntrico hotel zaragozano, dentro de la iniciativa Marzo de cómic. El propio Javier Fernández y Gonzalo González, de Milcómics.com, han sido los encargados de presentar esta muestra, una apuesta cultural destinada a todos los públicos.

"Es un poco extraño desayunar rodeado de tus dibujos", ha comentado Fernández, que no termina de conectar con las exposiciones de su obra como con su trabajo: "Creo que mantengo la distancia cuando veo las viñetas colgadas en una pared". En boca del mundillo en la actualidad por el éxito arrollador de King Spawn (más de medio millón de copias vendidas en su lanzamiento y el tercer cómic más vendido en el siglo XXI), el artista barcelonés cree que "cuesta reconocer" su obra cuando se coloca dentro de un marco.

No hay que ser ningún experto en la materia ni un gran aficionado al género para disfrutar del arte de Fernández. "La exposición está centrada en King Spawn pero también en mis trabajos en DC, sobre todo con la familia de Batman", ha resumido el ilustrador, que participó activamente en el proceso de selección de las piezas. "Yo elegí algunas de mis favoritas, pero Gonzalo también me encargó algunas imprescindibles", ha recordado Fernández, que ha señalado entre risas que la muestra tiene un filtro en el apartado de la violencia: "No quedaba bien que la entrada de un hotel contase con personajes desmembrados".

Dilatarse en el tiempo y ser solidarios

González, uno de los organizadores del ciclo, ha definido como "irrechazable" el proyecto propuesto por Fundación Caja Rural de Aragón para acercar el cómic al público zaragozano. "Hemos mantenido el ciclo literario que ellos mantienen", ha contado el gerente de Milcómics.com, que ha admitido que Javier Fernández es "un artista que tenemos muy a mano y que, aunque no lo admite, está en el top mundial".

El tendero también ha adelantado que uno de los objetivos de Marzo de cómic es "tener continuidad", ya que los organizadores desean que este mes siempre se dedique a la viñeta en Zaragoza. Además, la iniciativa nace con una cara solidaria: tanto la exposición de Fernández como las distintas charlas ofrecerán a los asistentes la oportunidad de comprar algunos cómics, cuyo beneficio se destinará íntegramente a una ONG.

Las próximas citas de Marzo de cómic

Este ciclo, que celebra su primera edición en 2022, volverá a celebrar una de sus conferencias el martes 15 de marzo. En esa ocasión será la aragonesa Sara Soler la que protagonice una jornada centrada en su carrera y en la situación del cómic en Europa. Lo hará en una charla con David López, dibujante afincado en Zaragoza, de nutrida experiencia tanto en grandes editoriales como en el mercado independiente.

El día 22 le llegará el turno al manga, con Josep Busquet, recientemente galardonado con el International Manga Award, a la cabeza. Le acompañarán Sergio Hernández, Toni Caballero y la oscense Cristina Hombrados.

Cerrará Marzo de cómic el día 29 un tótem del género como Enrique Breccia, creador de Alvar Mayor, El Sueñero y El señor de los halcones, entre otros. Breccia conversará con el crítico Juan Royo Abenia y con el empresario Ángel Luis Fernández.