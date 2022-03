Ya se puede decir con toda tranquilidad, el Auditorio de Zaragoza ha vuelto por todo lo alto. Ojo, que no quiere decir que se hubiera ido porque es uno de los pocos espacios que, en plena pandemia (una vez superado el confinamiento) siguió programando y abriendo sus puertas, principalmente a propuestas aragonesas (pero no solo) y se abrió de par en par a acoger conciertos de música actual en la sala Mozart. Algo que unido a la laxitud del Ayuntamiento de Zaragoza que rebajó (prácticamente lo anuló) el canon para poder usar el espacio, hizo del Auditorio un pequeño reducto cultural en el que se produjeron hechos un tanto curiosos como que Los chikos del maiz, contestatarios donde los haya, actuara en la sala Mozart en lo que podría ser una metáfora del asalto de la baja cultura a la alta si es que todavía alguien cree en esa diferencia. Yo ya les adelanto que no, que para mí hay cultura e incultura y que esta no debe medirse ni mucho menos por el impacto que pueda causar sino por el simple hecho creativo que lleva intrínseco cualquier actividad cultural.

Lo que hay que celebrar es que haya vuelto el Auditorio de Zaragoza en su grandeza con una programación de grandes conciertos que está recibiendo a muchas de las consideradas mejores orquestas europeas de la actualidad y que están ofreciendo, dicho sea de paso, conciertos de peso que vuelven a dejar claro que la programación de este recinto es de lo mejor que hay en la ciudad. Este próximo jueves llega la Sinfónica de Radio Viena pero, anteriormente, este año ya han actuado la Filarmónica de Luxemburgo, la Sinfónica del Teatro Mariinsky y la Orchestre de la Suisse Romande. Corren tiempos convulsos en la actualidad, no descubrimos nada contándolo, y estos últimos días se ha visto un vídeo en el que la Orquesta Sinfónica de Kiev ofrecía un concierto en las calles de la ciudad ucraniana por la paz. Desgraciadamente, no creo que sirva para que se detenga esta guerra que va in crescendo, pero probablemente sí sirvió para restañar en la medida de lo posible las almas tanto de los que sacaron sus instrumentos a la calle como de los que los escucharon, incluidos los que estábamos a miles de kilómetros. Cualidad extraña La música tiene esa cualidad extraña, más en el siglo XXI, de que todo parece detenerse ante su melodía, de que hasta el mundo que hemos creado nos parece más amable e incluso puede hacer entender muchos rompecabezas que parecen no tener solución. No trato de ser ambicioso ni un soñador sin remedio, realmente creo firmemente en el poder evocador de la música. Por eso, porque creo en la sanación a través de la cultura, pienso que es el momento de celebrar el regreso de la programación completa del Auditorio de Zaragoza. Porque, pese a virus que se escapan a nuestro control, pese a desgracias que no podemos combatir y que tenemos que asimilarlas para seguir viviendo y pese a guerras injustas que van a seguir asolando este mundo a pesar de que estemos en pleno siglo XXI, sí, nos queda la música. No debemos desaprovechar la oportunidad de disfrutarla y de sacarle el máximo rendimiento porque solo cuando nos pasa algo como una pandemia y, de repente, nos cortan de raíz, la posibilidad de poder escuchar música en vivo, uno entiende lo que ha perdido y lamenta las oportunidades que nunca volverán. Vayan a los conciertos, disfruten de las melodías y, sobre todo, déjense llevar. Un futuro mejor y esperanzador nos espera.