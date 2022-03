«¡Qué curioso es este vinilo! ¿Faltan canciones, no?» «Es que es la versión que se publicó en Alemania, la francesa es igual, pero sí, tienes razón». Tres años han tenido que esperar los coleccionistas musicales para volver a encontrarse con la feria más consolidada en Aragón y la más importante sin duda que este fin de semana se ha vuelto a celebrar en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza.

Y la realidad es que dando un simple paseo por la feria, uno se da cuenta de que es normal que la gente echara de menos la oportunidad de bucear tranquilamente (todo lo tranquilo que permitía la asistencia a la cita, claro) hasta encontrar lo que se busca... o decidirse por alguno: «No he comprado aún, es que hay que mirarlo todo muy bien y luego, una vez que ya he visto lo que me podría interesar, no lo puedo comprar todo, no hay dinero», asegura uno de los visitantes a una cita en la que se podían encontrar vinilos desde 2 euros (singles de oferta en un estand concreto) hasta la friolera de 800 euros.

Expertos en la materia

Hay auténticos metódicos del coleccionismo que tienen muy claro qué buscan y el valor que puede alcanzar simplemente con echarles un vistazo. Bien es cierto que en la feria hay sitio para todos y también los había que se dejaban aconsejar por los profesionales: «Si buscas un vinilo de música jazz, este no es el adecuado, ¿eh? Eso es más groove», le indican a un joven comprador.

En la rotonda del centro cívico, la actividad es inusitada a pesar de que ya se está concluyendo la feria (estuvo todo el sábado abierta y este domingo únicamente por la mañana) e incluso se ve una especie de cola esperando que queden libres los packs de vinilos para curiosear y, quien sabe, si acabar picando.

Este año, además, la cita sortea entre los asistentes tres tocadiscos, aunque de los agraciados solo uno está en la sala y otro ni siquiera ha dejado su nombre completo ni su número de teléfono por lo que se procede a sacar un cuarto nombre. Tampoco está en la sala. Los expositores muestran satisfacción por cómo ha ido también a nivel de ventas este evento por lo que el objetivo parece más que cumplido.

Apenas queda una hora para que concluya esta edición del reencuentro, la decimosexta ya, de la que también ha formado parte una exposición de óleos de figuras del rock realizados por Vicente Ruiz Deza.