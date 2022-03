Vivimos tiempos de reinvención constante. Se buscan nuevos modos de consumir cultura y de disfrutar de música. Y en medio de esta época llena de incertidumbres llega una nueva propuesta musical que pretende romper formatos y ofrecer experiencias inéditas en Zaragoza. El Auditorio Club es una propuesta cultural que se celebrará en un espacio customizado para la ocasión en el Auditorio de Zaragoza del 27 al 29 de mayo y que quiere ofrecer un cartel variado y adaptado para todo tipo de públicos.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Joe Crepúsculo, Depresión Sonora, Rosin de Palo, Pol Granch, Samantha Hudson, Putochinomaricón y Queenmania, un tributo familiar de Queen, será el variado menú que se ha preparado para esta primera edición del Auditorio Club. Todos los conciertos son con entrada independiente y se celebrarán en la sala Multiusos del Auditorio, adaptada para este formato especial con capacidad máxima de 1.500 personas.

El proyecto está impulsado por tres importantes promotoras musicales de Zaragoza: Big Star, All Nighters y Aster Music, que colaborarán además con otras promotoras locales, como son en el caso de su estreno Laminero y Analog Love. Nace con la intención de dotar a la ciudad de un nuevo espacio con más aforo que las salas tradicionales y acercar nuevos públicos al Auditorio, abriendo su programación a nuevos contenidos y sonidos.

Viernes 27, fiesta inaugural

El Auditorio Club se inaugurará el viernes 27 de mayo con un cartel confeccionado por Analog Love con Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Joe Crepúsculo, Depresión Sonora y Rosin de Palo. Las puertas se abrirán a las 20.30 horas y las entradas tendrán un precio de 25 euros anticipadas y de 30 euros en taquilla. Su cartel incluye a Derby Motoreta's Burrito Kachimba, banda sevillana encumbrada como una de las grandes promesas del rock de este país desde la publicación de su primer single hace cuatro años, El salto del gitano. Luego llegó su rompedor primer disco, homónimo, e Hilo negro, que les confirmó como una de las bandas más potentes en directo del momento.

Después de períodos de oscuridad el ser humano necesita una voz y un cancionero que le lleve al éxtasis: el devenir de la vida y la muerte es indisoluble al hedonismo y al baile. Trovador Tecno es eso, una celebración electrónica goliardesca oficiada y transmitida por un trovador que destila los mejores ritmos para tal ocasión. Joe Crepúsculo vuelve irrefutable de la mano del juglar Aaron Rux, el otro protagonista de este manjar electrónico.

Cuando Marcos Crespo colgó en mayo de 2020 su primera demo como Depresión Sonora, poco podría imaginar que las cinco canciones que hizo en su habitación unos días antes iban a ser la banda sonora de uno de los años más raros de nuestra vida: Ya no hay verano o Hasta que llegue la muerte se han convertido, en apenas unos meses, en himnos, que suenan a post-punk y también al pop más comercial, que superan millones de escuchas en plataformas digitales.

Dos estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Aragón armados de contrabajo, batería y mucha creatividad acaban de lanzar su primer y esperado disco, Lo que dura un recreo. Rosin de Palo juntan lo mejor y lo peor de cada uno para crear su propio discurso musical, que toma la música clásica como punto de partida y la fusiona con nuevas sonoridades.

Sábado 28, talento y transgresión

La segunda jornada arrancará por la tarde, a las 19 horas, con la actuación de la gran promesa de la música Pol Granch. Las entradas tendrán un precio de 20 euros si son anticipadas y de 25 euros en taquilla. Al terminar, a las 22 horas, continuará la promotora Laminero con Samantha Hudson, Putochinomaricón más un artista sorpresa. La entrada anticipada tiene un precio de 22 euros y en taquilla 27 euros.

Existen pocas trayectorias tan deslumbrantes como la de Pol Granch. Ha pasado de joven promesa a uno de los nuevos artistas más importantes del momento en apenas unos pocos años, tras ganar un concurso de talent show. Tengo que calmarme, su primer álbum, es un trabajo variado, pero perfectamente reconocible, cargado de energía, igual que él, y con esa variedad estilística que le permite transitar del pop al trap y del rap al rock. Canciones como M conformo, Chocolatito, Te Quiodio o En llamas, avisaron al mundo de que llegaba para quedarse.

Samantha Hudson en un ambicioso proyecto musical que juega con los paradigmas del género, el sexo y la libertad de expresión. Es una extensión más de la personalidad de Iván González, un joven mallorquín de 21 años, responsable de esta performance viviente que ha emergido del panorama queer más underground. Liquidación Total es su nuevo espectáculo, que supondrá la presentación en sociedad de todas las canciones que conforman el repertorio de su ultimísimo álbum, todo ensamblado en forma de show de varietés.

Es migrante de origen chino, arquitecto, músico, activista, una criatura inteligente, comprometida... Putochinomaricón es un ser dulce a la vez que ácido, un personaje único e irrepetible enamorado de la cultura pop de las últimas décadas. En sus conciertos la gente enloquece con canciones que son auténticos himnos reivindicativos para las nuevas generaciones. Él mismo define su sonido: “como La casa Azul, pero haciendo trap”.

Domingo 29, himnos eternos para los pequeños

Rock en familia presenta Queenmania, el espectáculo definitivo que homenajea a Queen. El domingo 27, a partir de las 11.30 horas, será una oportunidad única para revivir la magia de esta mítica formación en directo de la mano de Play the games. We will rock you, Bohemian rhapsody, I want to break free... canciones que jamás pasarán de moda en ninguna generación. La entrada anticipada son 15 euros y en taquilla 18 euros.