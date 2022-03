El Monegros Desert Festival ha presentado su cartel completo para su vigésimo novena edición, que será la más multitudinaria de su historia, con 45.000 personas, y contará con más de 125 artistas, con nombres como los del grupo de rap sevillano SFDK o el francés Laurent Garnier, que se suman a otros ya anunciados como Wu Tang Clan o Vitalic.

Será el 30 de julio cuando comience su programación en Fraga, en la que estarán, además de SFDK y Laurent Garnier, el dúo británico Basement Jaxx en formato dj set, el tándem andaluz Dub Element, el galo Folamour, el neoyorkino Fred P, la productora americana Octo Octa, el danés Kölsch y la ucraniana Nastia. Entre los confirmados también se incluyen a Charles Siegling, más conocido como Technasia; Camo & Crooked; Jamie 3:26, Mella Dee y Syreeta, además de Bastian Bux, De la Swing, Tini Gessler, Toni Varga, Ion Pananides, Alex Pott, Marc Maya y Viviana Casanova.

Igualmente, a esta edición acudirán el sistema de sonido holandés Kiereweit Soundsystem, por donde pasarán Crystal Distorsión; Ling Ling; Mandiextrous; Chris Liberator; Matt Weasel Busters; DK Brothers; Yowi; Fran the Breakstorm; Pulse, La Taz Trip y Adri Synthetik. En el antiguo pajar del desierto se escucharán aires de drum and bass con las actuaciones de nacionales como Oto; Kursiva; Save the Rave; Neon B2B Moderate Hate; Karlixx b2b Boombass Brothers; Loopstepwalkers b2b Gon; Few But Crazy b2b Luca Syn; Fak Scratch b2b Shaolin Dubz; Soulstep; Pandemonium Crew; Montesco B2B Maok7; DRP & MC Mood; Fokin Massive, Frannabik b2b Pablood Anco y Low Syndicate.