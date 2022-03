El cortometraje impulsado por Aragón TV y Gobierno de Aragón, que da vida al emblemático lienzo de Goya Los fusilamientos del 3 de mayo, se proyectará este domingo, 20 de marzo, en el acto de entrega de la 'Biznaga de Honor' a Carlos Saura.

El cine aragonés estará muy presente en la edición número 16 de Spanish Screenings-Málaga de Cine a través de Aragón TV y la Aragón Film Commission, ha informado la CARTV en una nota de prensa.

El cortometraje del cineasta oscense toma como punto de partida los grabados de la serie Los desastres de la guerra para reconstruir, a continuación, los instantes previos al fusilamiento de los españoles que se levantaron contra la invasión napoleónica.

Carlos Saura se pregunta si Goya vio realmente la escena plasmada en el cuadro o la vio con la imaginación. "Le contarían atrocidades, crueldades y violaciones, que después hizo suyas en los grabados; el caso es que hoy tenemos un material visual único en la historia de la pintura y del grabado y un alegato contra las guerras solo equiparable al Guernica de Pablo Picasso", ha estimado el director.

El cineasta aragonés ha lamentado que después de haber muerto 60 millones de personas en la última guerra europea "todavía el ser humano no ha aprendido que eso es una bestialidad y que hay que procurar por todos los medios no llegar a esos límites. Hemos llegado a la Luna, vamos a llegar Marte, estamos avanzando en todos los terrenos y parece mentira que el ser humano siga siendo tan bárbaro. Es tremendo, no aprendemos nada. Las guerras son un disparate", ha reflexionado.

El cortometraje Goya 3 de mayo, de 14 minutos de duración, participa en la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de Cine de Málaga y se proyectará a las 19.00 horas, en el Teatro Cervantes. En el transcurso de esa sesión especial, el Festival rendirá homenaje a Carlos Saura con la entrega de la Biznaga de Honor.

En salas de cine

El carácter innovador de Goya 3 de mayo, su calidad y su vigencia como alegato contra los horrores de la guerra hará posible el estreno en salas de cine, distribuido por A Contracorriente Films, en una fecha tan emblemática como es el próximo 3 de mayo, han apuntado desde la CARTV.

El cortometraje se rodó en Teruel con un equipo aragonés casi al cien por cien, como una de las principales aportaciones del Gobierno de Aragón y Aragón TV a la conmemoración del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya.

Ha sido coproducido con Urresti Producciones y A Contracorriente Films y cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), Diputación de Zaragoza, Diputación de Huesca, Diputación de Teruel, Egeda, Fundación 'la Caixa' y Forestalia. Las ventas internacionales corren a cargo de Latido Films.

Otros aragoneses en el festival

La presencia aragonesa en el Festival de Málaga contará con más protagonistas. Buñuel, un cineasta surrealista, de Javier Espada, se proyectará, dentro de la sección de Documentales Especiales, en el Museo Picasso, el lunes, 21 de marzo, a las 20.00 horas.

Este trabajo, que cuenta con la participación de Aragón TV, acerca la figura del calandino Luis Buñuel a las nuevas generaciones y analiza la huella de los postulados surrealistas en su cine.

Además, la televisión autonómica y la Aragón Film Commission estarán presentes en el Spanish Screenings-Málaga de Cine, que se celebra los días 21, 22, 23 y 24 de marzo. Durante los cuatro días de duración de este mercado, compradores internacionales, agentes de ventas, distribuidores, programadores de festivales y productores tendrán a su disposición lo más reciente de las producciones españolas.

En el stand de Aragón TV, se dará soporte a los productores aragoneses y se buscará apoyo para trabajos como La danza de la vida, Fleta, tenor y mito, Cariñena, Para entrar a vivir, Atalansy y Manolo Kabezabolo.

Dentro del espacio Regional Hub, se proyectarán Elvira hidalgo, donare la divinitá, el documental de Vicky Calavia sobre la soprano, nacida en Valderrobres, que fue la maestra de canto de María Callas; y Los muros vacíos, de José Manuel Herraiz, un trabajo que relata cómo los murales artísticos de innumerables templos fueron arrancados con la técnica del strappo y salieron de Aragón.

El espacio virtual Film Library ofrecerá a distribuidores y agentes de ventas títulos como Armugán, Marcelino, el mejor payaso del mundo, La mujer que soñaba con números, Planeta 5000 y Vilas y sus dobles.

Además, la Aragón Film Commission acudirá con su catálogo de servicios y localizaciones únicas con el propósito de atraer nuevos rodajes a la comunidad.