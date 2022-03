¿De qué nos tenemos que acordar?

De cómo era todo antes.

¿Cómo era todo antes?

Pues no lo sé, no tengo ni puta idea de cómo era tu vida antes.

¿La pandemia nos ha cambiado todo?

Bueno, pandemia a pandemia, va cambiando todo. La vida siempre va cambiando, lo que pasa es que a veces hay sucesos que parece que lo precipitan todo.

¿Y cómo era su vida, Albert?

Yo sigo siendo el mismo idiota de siempre.

Pero se vio obligado a parar de dar conciertos, hubo un parón.

Sí, lo hubo, pero, bueno, yo he hecho parones más largos (risas).

¿Le vino bien?

Sí, sí, hombre, claro, por la economía uno siempre se poner nervioso pero, vaya, por el resto, ahí seguimos con la vida.

Le sirvió para sacar una canción larguísima, ‘¿Os acordáis?’

No sé si es la más larga que he hecho pero andará por ahí. Me salió en realidad muy corta porque quería más pero, al final, dije, voy a cortar.

¿Por qué?

Es que eso daba para un espectáculo entero pero decidí convertirlo solo en una canción.

¿Cómo es este espectáculo con el que vuelve a Zaragoza?

Estoy yo solo con la guitarra y salgo allí a cantar canciones y… Tampoco sé qué decir porque estando solo me dejo llevar un poco por la energía del público y entonces es complicado que haya dos conciertos iguales. Sales un poco a verlas pasar.

¿No tiene nada preparado?

No, tengo 1.500 cosas preparadas, todo depende del punto de vista desde el que lo mires.

¿Le gusta estar solo en el escenario?

A mí siempre me gusta mucho ir solo. Estar solo es muy descansado, el ritmo del espectáculo lo marcas tú directamente con el público, vas muy relajado y la intuición te va diciendo lo que tienes que hacer. No me supone ningún esfuerzo.

¿Cómo reacciona el público a día de hoy, ha cambiado?

Lo noto distinto (risas). Igual ahora se ha ido normalizando más pero ha sido un año muy raro de conciertos. Desde el momento en que la gente lleva mascarillas y es hipersensible a cosas que antes no lo era tanto, es todo diferente. Ha cambiado más el público que el espectáculo en sí.

¿Cómo afecta la mascarilla al directo?

A mí me encanta porque las narices de la gente siempre me han parecido muy feas, me gusta mucho ver a la gente con mascarilla.

En Zaragoza tiene un público muy fiel…

Sí, claro, es uno de mis sitios preferidos, es tu casa, estamos a nuestras anchas, siempre han sido muy amables conmigo.

No como en otros lugares, hay gente a la que le perturba su presencia…

A la gente no, a los políticos de determinado partido político sí que les perturba pero al resto de la gente, que existe aunque parezca que no, no. Existe la otra mitad, ¿eh?

Usted le ha dado siempre la importancia justa a lo que dicen…

(Interrumpe) Tampoco sabría hacer otra cosa, esto es lo que sé hacer y tampoco puedo cambiar mucho.

No se considera polémico, pero la realidad es que se lía casi siempre que habla.

Es tan aburrido este tema… Yo no lo sé, en mis conciertos nunca jamás he visto a nadie que se levante escandalizado. Nunca me ha sucedido.

¿Está en un período creativo alto actualmente?

Yo soy un peligro para el resto de los músicos y para la gente que trabaja conmigo. Como tenga que hacer más canciones, iría a tres por día, no es plan.

¿Compone todos los días?

O compongo o hago guiones o escribo dramaturgias, libros o tramo cosas. Siempre estoy con la antena conectada.

Más allá de este espectáculo, ¿tiene pensado algo más a corto plazo?

Este año vivo de día en día y esperando que se acabe. Me he tomado este año para no presentar nada, acabaremos con este espectáculo y con Miedo. El año que viene será más adecuado para ir sacando cosas.

No hace mucho hizo un espectáculo titulado ‘Guerra’ con Fermín Muguruza, ahora vuelve a estar de actualidad.

Las guerras siempre son actuales, igual que las enfermedades y los miedos.

Pero igual es necesario recordarlas…

Pues igual no, porque recordarlo es lo que hacemos y siempre pasa lo mismo. Igual la clave está en no recordarlo y sería mejor.

Le definen como un juglar, ¿le gusta?

A mí me da igual, tú pon lo que quieras.

¿Pero cómo se definiría?

Nunca he tenido la necesidad, ya con el nombre me es suficiente, la gente ya sabe que es lo que puede esperar de mí o lo que le puede sorprender.