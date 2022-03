Se acaban de cumplir dos años desde que se tomó la decisión de aplicar un confinamiento estricto para toda la población y, por lo tanto, de que se impusiera el silencio cultural, al menos, en los equipamientos ya que esta siguió muy viva a través de los diferentes canales como las redes sociales que, por fin, fueron de gran utilidad. Ahora, en marzo de 2022, la situación es tan radicalmente distinta en cuanto a la cultura en general que yo me estoy empezando a asustar.

Las salas de música han vuelto por todo lo alto y están programado prácticamente a pleno rendimiento, el pabellón Príncipe Felipe ha vuelto a ser un recinto que acoge, más o menos, regularmente grandes conciertos, el Auditorio ha cogido ya de nuevo su velocidad de crucero e incluso la Romareda parece que por fin vivirá en junio el ansiado concierto de Alejandro Sanz. Junto a todo esto no hay que olvidar la oferta festivalera que sigue creciendo (llevamos unos meses de continuos anuncios) y la programación de Música al raso, asumida este año por el Ayuntamiento de Zaragoza a diferencia de 2021 que corrió a cargo del sector.

Y eso solo en lo que se refiere a la música, en las artes escénicas, han vuelto las giras (al menos, españolas) y tanto los grandes espectáculos como los de autor están copando nuevamente las carteleras de los cinco grandes espacios escénicos que tenemos en la ciudad. No hay que dejar de lado tampoco la programación expositiva (la mayoritaria y la menos) o la sucesión de presentaciones de libros.

Por todo esto, el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza a los que nos encontramos cerca del sector cultural es que este está atravesando un gran momento sobre todo en lo que se refiere a la oferta. Desconocemos si se trata de un salto al vacío esperando recuperar lo que se ha dejado de ingresar durante estos dos últimos años... La realidad es que la mayoría de los conciertos y las actuaciones están contando con un buen aforo (varios llenos) y, sobre todo, con un público ávido de disfrutar de la cultura como, por hablar en plata y de manera poco ortodoxa, si no hubiera mañana.

Euforia por vivir

Entonces, ¿por qué me estoy empezando a asustar? Porque no sé si estamos ante una burbuja que en algún momento se ha de pinchar. Mi temor es que no haya tanto público para semejante sucesión de acontecimientos y, lo que es peor, que a la gente (la menos habitual a estos eventos) se le pase esta especie de euforia de vivir y vuelvan los grandes problemas al sector. Quizá se está imponiendo mi pensamiento más negativo en este asunto y, ojalá, lo digo de corazón, esté muy equivocado. Eso querrá decir que la pandemia sí habrá cambiado algo y, por fin, se haya considerar de una manera masiva al público zaragozano al que, para ser sincero, cuesta movilizar.

En cualquier caso, es verdad que, de momento y a la espera de los acontecimientos, disfrutemos de esta pequeña revolución cultural y sonriamos cuando veamos cualquier acto lleno de gente. Ese es uno de los mejores regalos que nos haya podido dejar esta crisis tan larga y dañina. De cómo se están disparando los precios de las entradas hablaremos otro día aunque, por agarrarnos a los hechos probados y la realidad, a día de hoy parece que el público está dispuesto a asumir algunos precios que no hace tanto parecían desorbitados. ¿También forman parte de esa supuesta burbuja de la que hablo? No tengo la respuesta, pero el futuro lo aclarará todo.