Ya falta menos para que Zaragoza acoja las dos citas literarias más importantes del año. El Día del libro regresará por todo lo alto el 23 de abril al paseo Independencia, después de que en 2021 tuviera que refugiarse en el Parque Grande debido a la pandemia. Libreros y editores tienen muy buenas perspectivas para esta edición, con autores de primer nivel y un buen número de expositores tras dos años sin poder recalar en el centro de la capital aragonesa.

También hay cambios en la otra gran cita literaria del curso: la Feria del libro, que llevaba varios años celebrándose en la plaza del Pilar, se muda de forma puntual al Parque Grande José Antonio Labordeta. Tendrá lugar del 4 al 12 de junio, una semana más tarde de lo que suele ser habitual (en los últimos años solía celebrarse siempre entre el último fin de semana de mayo y el primero de junio).

La Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (Copeli), organizadora de la feria, ha decidido cambiar de ubicación debido a la intensa actividad que va a albergar en esas fechas la plaza del Pilar, que en esas semanas acogerá unas fiestas goyescas con recreaciones y actividades culturales, así como el Mercado Medieval de las Tres Culturas. «En realidad la podríamos haber celebrado en la plaza del_Pilar porque teníamos días libres suficientes, pero el problema es que íbamos a ir muy justos con la instalación y el desmontaje de las casetas porque ya se nos solapaba con esas otras actividades», explicó el presidente de Copeli, César Muñío, que también es uno de los gerentes de la zaragozana librería París.

Ante esa incertidumbre, la organización ha preferido ir a lo seguro y poder instalar con tranquilidad los expositores. «De esta forma, también probamos esta otra ubicación para poder decidir de cara a los próximos años si regresamos o no a la plaza del Pilar», apuntó Muñío, que subrayó que este cambio de localización «no es un paso atrás»: «El objetivo es hacer crecer la feria».

No será la primera vez que Copeli aterrice en el Parque Grande. El Día del Libro (a ambas citas tiene previsto acudir este diario con un estand) ya tuvo que celebrarse ahí el año pasado debido a la pandemia, una cita en la que el mayor problema fueron las filas que se registraron para acceder al recinto. Sin embargo, en la feria del próximo junio no habrá aforo restringido y los visitantes podrán pasear tranquilamente porque no habrá vallas.

Las casetas se ubicarán a lo largo del paseo de Manuel Azaña (los primeros estands se colocarán en la estación del tren chuchú). Y aunque todavía no se conoce el número exacto de expositores y autores, las cifras serán similares a la feria celebrada el año pasado en la plaza del Pilar, que contó con 57 casetas y la participación de más de 250 escritores (la mayoría de ellos aragoneses).

El 23 de abril

Tanto o más optimistas son las perspectivas de cara al Día del Libro, que por fin regresa al paseo Independencia tras dos años de ausencia obligada por la pandemia (los organizadores no tienen dudas con el 23 de abril y están convencidos de que el centro de Zaragoza es la ubicación idónea). Aunque todavía no se sabe cuántas casetas habrá (la fecha de inscripción sigue abierta), en este Día del libro estarán presentes las editoriales aragonesas, así como varias librerías. Además, se prevé que también acudan escritores a firmar ejemplares y por supuesto se realizará el tradicional descuento del 10%. «Creemos que este año la cita va a ser espectacular y los estands llegarán hasta la plaza Aragón», destacó Muñío, que acaba de ser nombrado presidente de Copeli en sustitución de la editora Marina Heredia (en la Comisión Permanente del Libro, editores y libreros se alternan al frente de la presidencia).

Las librerías de la ciudad también echarán el resto en sus propios locales este próximo Día del Libro, ya que muchas de ellas abrirán sus puertas además de acudir a Independencia.

A la edición de 2021 en el Parque Grande acudieron 72 estands y unos 200 autores, una cita que fue todo un éxito a pesar de las mencionadas filas y los tiempos de espera. Sin duda, el Día del libro más insólito se vivió en 2020, cuando el alto número de contagios impidió celebrar el evento el 23 de abril. Al final tuvo lugar el 23 de julio en el interior de las librerías.