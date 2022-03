Tras dos años de parón, por fin regresa uno de los ciclos de música más importantes y únicos de Zaragoza, el XXX Bourbon Festival. Entre el 28 de abril y el 5 de junio en el Rock & Blues y en el Teatro de las Esquinas se podrá disfrutar de diez conciertos de varias bandas y artistas que son la pura esencia del rock americano de raíces, en sus múltiples vertientes. Sami Yaffa (1 de mayo), Stepwater Band (21 de mayo), Dr. Feelgood (5 de junio) y Imelda May (10 de junio), serán los nombres más reconocibles, pero el cartel viene cargado de propuestas que son fundamentales para entender la evolución del rock de las últimas décadas. Y, además, la mayoría con entrada gratuita.

La programación de la sexta edición de este XXX Bourbon Festival la completan propuestas tan interesantes e internacionales como Cordovas (28 de abril), Jesse Dayton (5 de mayo), Tre Burt (11 de mayo), The Mastersons (14 de mayo), John Nemeth (28 de mayo) y Robert John & The Wreck (3 de junio).

De este modo, el Rock & Blues Café se consolida como una de las sedes imprescindibles del circuito nacional para dar a conocer la variedad de géneros surgidos del rock americano más auténtico. En esta edición, Imelda May será la excepción, ya que su concierto se celebrará en el Teatro de las Esquinas para permitir más aforo. Las entradas para los conciertos de pago ya están a la venta.

La primera edición del XXX Bourbon Festival comenzó en el año 2015 y desde entonces se ha consolidado como una cita fundamental dentro de la escena musical de Zaragoza y la parada imprescindible para bandas emergentes y consolidadas de este género. Así, a lo largo de sus cinco ediciones anteriores, se ha contado con Danko Jones, The Delta Saints, Supersuckers, Luke Winslow King, Bob Wayne, The Kleejoss Band, Los Deltonos, The Rad Trads o Nikki Hill.

Cordovas. Jueves 28 de abril. 21.00 horas. Entrada libre.

El último disco de Cordovas, Destiny Hotel, es un trabajo de poesía salvaje, asentada en una gloriosa colisión de folk, country y groove rocanrolero. El trabajo es una auténtica cima creativa para la banda asentada en Tennessee, formada por el vocalista y multi-instrumentista Joe Firstman, el teclista Sevans Henderson, el guitarrista y vocalista Lucca Soria y el versátil Toby Weaver. Su sonido remite a Grateful Dead o los Allman Brothers pero también a las armonías de The Band. Música americana fronteriza pero sin fronteras.

Sami Yaffa. Domingo 1 de mayo. 20.00 horas. Precio: 10 euros.

Este reconocido bajista finlandés ha aportado su talento en bandas como Pelle Miljoona Oy, Hanoi Rocks, Jetboy, Demolition 23, Joan Jett & The Blackhearts, New York Dolls o The Hellacopters. Además, desde 2010 forma parte de la banda de Michael Monroe, cantante de Hanoi Rocks. Junto a él realizó la serie Sound Tracker: Kausi, disponible en Netflix y en Amazon Prime, donde recorrieron el mundo y conocieron los estilos musicales y músicos de diferentes culturas en 18 países. La serie ganó el mejor programa musical Golden Venla (equivalente a los Emmy en Finlandia) dos veces, en 2014 y 2015, y ha producido tres temporadas hasta ahora.

Jesse Dayton. Jueves 5 de mayo. 21.00 horas. Entrada libre

El norteamericano Jesse Dayton vendrá a presentar su último trabajo Beaumonster, un disco autobiográfico en el que versiona con su genial estilo country, blues y punk a los artistas que más le influenciaron; desde Waylon Jennings a Social Distorsion pasando por Townes Van Zandt a Willie Nelson. Dayton debutó con su primer disco a los 18 años, llegando al número uno de las listas de éxitos country. Aunque su música tiene también cierto poso de punk rock, por ese motivo llegó a telonear a grupos como Social Distortion o los Supersuckers, que lo reclutaron para su disco en el que giraron hacia el country.

Tré Burt. Miércoles 11 de mayo. 21.00 horas. Entrada libre

La banda de Sacramento, California, debutará este año en España para presentar su nuevo disco You, Yeah, You, producido por Bradley Cook (Bon Iver, Waxahatchee, War on Drugs). Su último trabajo es una colección narrada de canciones con un elenco de personajes inventados; héroes, villanos, los desprovistos de salvación y los que la buscan. El álbum representa una convocatoria de la voluntad de luchar contra lo desconocido en lugar de rendirse al miedo y la fatiga.

The Mastersons. Sábado 14 de mayo. 20.30 horas. Entrada libre

The Mastersons es una banda americana formada por Chris y Eleanor. Además de ser pareja, son miembros de The Dukes, los músicos de acompañamiento del mismísimo Steve Earle, abriendo además comúnmente los shows como teloneros del compositor de Virginia. Su último álbum, Good Luck Charm, producido por Jim Scott (Tom Petty and the Heartbreakers, Wilco o Dixie Chicks), está plagado de melodías irresistibles, alegres armonías y una composición magistral.

The Steepwater Band. Sábado 21 de mayo. 21.00 horas. Precio: 15 euros

Esta reputada banda estadounidense de blues-rock se formó en Chicago en 1998, por Jeff Massey (cantante y guitarrista), Joe Winters (batería) y Tod Bowers (bajista). Sus influencias incluyen a artistas como Allman Brothers, Free, Cream, Muddy Waters o Robert Johnson. Practican una mezcla de blues, rock sureño, boogie y psicodelia que se ha visto plasmada en una fructífera carrera discográfica.

John Nemeth. Sábado 28 de mayo. 21.00 horas. Entrada libre

Es una de las mejores voces del soul blues, un virtuoso de la armónica y ha sido nominado a numerosos premios. Creció en Boise, un lugar sin tradición en este género musical, pero sí fue el lugar donde este hijo de inmigrante húngaro comenzó su andadura con la armónica. Arrancó su carrera profesional en 1991, pero no fue hasta 2004 cuando dio forma a su EP debut en solitario. Come and Get It. Acabó trasladándose a Memphis, cuna del blues, donde compuso bandas sonoras como Hustle & Flow y Black Snake Moan y produjo Memphis Blues de Cyndi Lauper. Su último disco se llama Memphis Grease y encarna un gran abanico de estilos que reflejan la personalidad del artista.

Robert John & The Wreck. Viernes 3 de junio. 21.00 horas. Entrada libre

En sus anteriores visitas a Zaragoza ya demostraron que poseen un estupendo directo de rock & roll. El quinteto californiano rastrea todo tipo de influencias, construyendo un discurso bastante reconocible en el que el argumentario nos lleva desde el blues más sureño hasta arrebatos de puro rock desbocado, en el que gracias a la rasgada y personal voz de Robert Jon poseen un estilo muy propio.

Dr. Feelgood. Domingo 5 de junio. 20.00 horas. 18 euros

Formados en Inglaterra a principios de los años 70, continúan siendo una de las bandas de rock más apreciadas en todo el mundo. Su estilo es un rythm and blues crudo y sin compromiso, que se convirtió en una refrescante alternativa a la psicodelia y al hard rock reinante por aquellos años. Se hicieron muy populares en poco tiempo, especialmente con la salida de su álbum Stupidity, que fue directamente al número uno de las listas de UK. Singles como Roxette, Back in the Night, Milk and alcohol o Down at the doctors, les dieron su primer disco de oro y reconocimiento mundial.

La formación actual cuenta con la sección rítmica Kevin Morris en la batería y Phil Mitchell en el bajo, (ambos casi 40 años en el grupo), con el reciente regreso a la banda del increíble guitarrista Gordon Russell, que formó parte del grupo durante los 80, y el carismático cantante y armonicista Robert Kane, 23 años en el grupo tras dejar a The Animals.

Imelda May. Viernes 10 de junio. 22.00 horas. Precio: 30 euros

Arrancó su carrera musical a inicios de la década de los 2000 en Dublín. A lo largo de su trayectoria discográfica ha jugado con diversos géneros, como el soul o el rockabilly, lo que le convierte en una artista muy versátil en diferentes registros. Con influencias de grandes maestros como Eddie Cochran, la vocalista irlandesa ha ido acercando su manera de entender la música hacia otros públicos que confluyen por la vía de lo alternativo. Ahora regresa con nuevo trabajo, 11 Past the Hour, y una gira de conciertos que le llevará a recorrer parte del continente europeo a lo largo de este año.