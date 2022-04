Zaragoza se convertirá de nuevo en la capital del cine histórico con el Saraqusta Film Festival

Tan solo seis meses después de que concluyera su primera edición el pasado octubre, el Saraqusta Film Festival volverá a reivindicar el cine histórico desde Zaragoza. El certamen se abrirá el 24 de abril en los cines Palafox con la proyección del documental Carbonell, amigo y se cerrará el día 30 con la asistencia a la gala de entrega de premios del director Agustí Villaronga, que proyectará su película Nacido Rey. El festival, que celebra su segunda edición con buenas expectativas tras «el éxito» del año pasado, ha armado una programación con películas en las que participan grandes intérpretes del cine internacional, como Benedict Cumberbatch –nominado a los Oscar con El poder del perro, Claire Foy –conocida por la serie The Crown, o Gérard Depardieu.

Eso sí, su presencia en el certamen zaragozano parece todavía una quimera, como ha reconocido este viernes en la presentación celebrada en el ayuntamiento el director del Saraqusta, José Ángel Delgado: «Somo un festival joven y aún nos tenemos que ganar un hueco». El certamen ha recibido este año más obras (hasta un total de 450 filmes de 68 países) y finalmente serán diez las producciones que irán a concurso: cinco largometrajes y cinco documentales.

Como en la primera edición, sus equipos responsables las presentarán cada mañana en el Teatro Romano, sede principal del Saraqusta Film, mientras que las proyecciones tendrán lugar en los cines Palafox y en el Cervantes. En el primero se podrán ver los largometrajes (a las 21.00 horas) y en el segundo los documentales (a las 19.00). Las entradas se pondrán a la venta a partir de la próxima semana en los cajeros y en la web de Ibercaja a un precio «asequible» (el año pasado se vendieron a tres euros).

También se proyectarán series

Los diez filmes presentados a concurso están caracterizados por abordar el género histórico o por contar con un contexto, temática o ambientación referidos a una época del pasado. Tienen una fecha de realización anterior al 1 de enero de 2021 y no han sido estrenadas en España ni en cines, ni en televisión ni en las plataformas de streaming.

En esta segunda edición también se proyectarán series de corte histórico, aunque estas no entrarán en concurso. Como los largometrajes y los documentales, se proyectarán desde el lunes 25 de abril al viernes 29 de abril. La exhibición en el caso de las series será a las 17.00 horas en el Cervantes. «Todavía no hemos seleccionado todas las que se proyectarán, las anunciaremos en próximas fechas», ha indicado Delgado.

Como no podía ser de otra forma, el festival también entregará premios y lo hará bajo la denominación del Dragón de Oro. Habrá siete categorías: mejor largometraje, documental, dirección, guion, actriz, actor y el premio del jurado joven, y se concederán en la gala de clausura del 30 de abril. En total, serán 20.000 euros en galardones por los que competirán los diez filmes que componen la sección oficial del certamen.

A la gala de clausura asistirá Agustí Villaronga, Goya al mejor director en 2011 por Pa negre, que ejercerá de padrino del festival y proyectará su película Nacido Rey.

El certamen echará a andar el domingo 24 de abril en la sala 4 de los cines Palafox con la proyección del documental Carbonell, amigo, de Sonia Yera.

Además de las galas y las proyecciones, el festival ha programado una serie de mesas redondas abiertas al público con diferentes invitados (en una de ellas participará por ejemplo Villaronga). Se celebrarán por las mañanas en el Museo del Teatro Caesaraugusta, que también acogerá las ruedas de prensa con los equipos de cada película.

Una apuesta del ayuntamiento

La celebración de la segunda edición del Saraqusta Film consolida al certamen como la gran apuesta del área de cultura del ayuntamiento para hacer de Zaragoza «una ciudad de cine». «Estamos muy contentos con el éxito del año pasado y de la gran proyección que he tenido la iniciativa», ha destacado este viernes la vicealcaldesa Sara Fernández.

El consistorio decidió apostar por el género histórico para intentar situar poco a poco a Zaragoza en el calendario de las grandes citas cinematográficas en España, buscando una diferenciación y también una materia poco trillada por el resto de festivales nacionales. El reto, no obstante, no es nada sencillo. Sobre todo teniendo en cuenta los presupuestos que manejan otras citas –el Saraqusta dispone de 150.000 euros y, por poner solo un ejemplo, el de Sevilla ronda el millón de euros–, pero por algo se empieza. «Tenemos que ir poco a poco, pero creo que tenemos una joyica entre manos, porque hemos ocupado un nicho que no existía», ha señalado Delgado.

El consistorio ya adelantó al concluir la pasada edición a principios de octubre que barajaba la posibilidad de reubicar el festival y celebrarlo en primavera, una época «con menos presencia de certámenes cinematográficos» tanto en Aragón como en España. Así, el certamen cambia de fecha con el objetivo de seguir creciendo.

Las películas que se proyectarán

Dentro de la sección oficial de largometrajes se encuentran el británico Mr. Wain, de Will Sharpe, que cuenta la historia de Louis Wain, un artista, inventor y empresario que hizo todo lo posible para cuidar de sus cinco hermanas y su madre. Cuenta con un destacado reparto encabezado por Benedict Cumberbatch, nominado este año al Oscar por El poder del perro, y Claire Foy, especialmente conocida por su papel en la serie The Crown. La película se proyectará en Saraqusta Film Festival un mes y medio antes de su estreno en salas españolas, previsto para el 3 de junio.

Portugal tiene representación en el certamen con 1618, cinta de Luis Ismael, que se sitúa en el siglo XVII para contar cómo la Inquisición realiza la persecución de los judíos portugueses. La premier española de esta película tendrá lugar en Saraqusta Film Festival, igual que la de la cinta alemana The shadow hour, del director Benjamin Martins, que cuenta la vida de Jochen Klepper, escritor alemán que vivió con su esposa judía Johanna y su hijastra Renate durante la época nazi en Alemania; y la película francesa The diva of the high-rises, de Christian Faure, basada en Les sandales blanches, las memorias de la mezzosoprano argelina-francesa Malika Bellaribi.

También llega desde Francia Maigret, dirigida por Patrice Leconte, que muestra una investigación del célebre inspector Jules Maigret, encarnado por Gérard Depardieu, en el París de los años 50. Se trata de una nueva adaptación cinematográfica de las novelas de Georges Simenon protagonizadas por el inspector Maigret a cargo del laureado director Leconte, que se verá en Saraqusta Film Festival unas semanas antes de su estreno en los cines de España, previsto para el 6 de mayo.

Entre los documentales de la sección oficial, se encuentra la producción española-argentina El Káiser de la Atlántida, de Sebastián Alfie, que se traslada a un campo de concentración nazi donde, en 1943, un grupo de músicos escribió una ópera que supuso una burla a Adolf Hitler y uno de los actos de resistencia artística más desconocidos. También con sello español está el documental Sonic fantasy, de Marcos Cabotá, que cuenta la historia del productor Bruce Swedien, quien a principios de los años ochenta en Los Ángeles se embarcó en un proyecto junto al cantante Michael Jackson que revolucionó la industria de la música para siempre.

Cierran la sección oficial de documentales The mother (Vietnam), dirigido por Doan Hong Le, sobre la vida de Nguyen Thi Dep, una mujer que en 1969 se enamoró de un sargento estadounidense en Vietnam con el que tuvo una hija; Little Satchmo (EEUU), de John Alexander, que acerca la historia de la hija oculta del icono musical Louis Armstrong; y Bullets over Marseille (Serbia), del director Gordan Matic, sobre los asesinatos del rey Alejandro y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Louis Barthou, en 1934 en Marsella.