Utilizando a Miguel Hernández como argumento poético, el poeta de Calatorao, Juan Manuel Gálvez Joven pondrá la voz a la poesía con el ciclo Voces del pueblo me arrastran que se desarrollará a lo largo del mes de abril en Calatorao.

Los fragmentos de la obra de Miguel Hernández Vientos del pueblo me llevan / vientos del pueblo me arrastran / me esparcen el corazón / y me aventan la garganta/, servirán para vehicular el ciclo de poesía en el que Juan Manuel Gálvez con su garganta profunda, cadenciosa y melódica, aventará poesía a raudales de un sinfín de poetas, dándoles voz en diferentes escenarios de Calatorao.

El ciclo se abre el lunes cuatro de abril en la biblioteca municipal con el título Voz de mujer en el que el poeta dará lectura a poemas de la poetisa local Merche Marín Cambra, que no tiene obras editadas pero atesora una gran producción poética.

Ayllón, Mosteo, Margolles, Margarit...

Continuará el 11 de abril en la Fuente de las Escaleras, un edificio construido en el siglo XVI en piedra de Calatorao. En esta ocasión las Voces de aquí, se convierten en protagonistas. Juan Manuel Gálvez dará lectura a poemas de José Ramón Ayllón, poeta de Calatorao (premio Miguel Labordeta 2016 entre otros) José Luis Gracia Mosteo, escritor y poeta, reconocido por su gran producción literaria y con premios como el Internacional de Poesía Verón Gormaz en 2008. En esta fase del ciclo también se leerán poemas de un extenso grupo de poetas locales en el que se encuentran algunos que han editado sus obras o a lo largo de los años han ilustrado el programa de fiestas. En este grupo se encuentran María Palomino, Rebeca Margolles, Adolfo Fondón, Alicia Benito, Ismael Garcia, Jesús Gérez Pablo, Sonia Peña, Victoria Casas y Joel Ruiz.

La idea de Gálvez ha sido acercar la poesía a espacios de relevancia cultural en Calatorao y «que sirva –afirma– como vehículo integrador de esa cultura que históricamente o en la actualidad llena nuestros pueblos». De esta forma, la poesía llegará el 18 de abril a Mezquita Aljama Mudéjar de Calatorao con las Voces de allá. El poeta leerá poemas árabes, rumanos, búlgaros y de otros países que se quieran incorporar a este encuentro, un juego de voces en castellano y en las lenguas del país de origen de ciudadanos que residen en la localidad.

El ciclo se cerrará el día 25 de abril en otro espacio público de Calatorao y muy significativo en la historia de la localidad: la plaza del castillo que da nombre a la localidad Calat al turab. En esta ocasión serán Voces de siempre las que servirán de argumento interpretativo para Juan Manuel Gálvez: poemas de El Quijote, Joan Margarit, Miguel Hernandez y otros que el promotor del ciclo está seleccionando con la colaboración de Luis Felipe Alegre, director de la compañía teatral El silbo vulnerado con quien Gálvez ha participado en diferentes proyectos: «Ha sido fundamental para este ciclo –explica Juan Manuel Gálvez– el apoyo de Luis Felipe, un maestro de la interpretación y de la creación poética que no voy ahora a descubrir, desde luego, le avala su trayectoria».

Calatorao abre así, con este ciclo literario, una nueva puerta a la poesía, a la cultura, un objetivo que Juan Manuel Gálvez ha cultivado desde siempre. De muy joven publicó su único trabajo poético Deseo de ausencia, una ausencia que no ha sido tal porque siempre ha estado en contacto con los circuitos de la poesía y la cultura como Los cantos del cisne o sus colaboraciones con El silbo vulnerado. Ahora quiere que cale en la población «el ciclo se plantea como una incitación a la lectura de poesía, una invitación a que la gente participe, en este ciclo el atril estará abierto para todo aquel que quiera participar con nosotros, leer sus propios poemas o quiera poner su voz a obras de otros poetas».