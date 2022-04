A room without a view / una habitación sin vistas, de Roser Corella, gana el premio Espiello 2022, dotado con 1.800 euros y trofeo. Se trata de un retrato coral de la cruda realidad de las mujeres migrantes que hacen de trabajadoras domésticas en el Líbano. Habla de esclavitud, capitalismo y feminismo y ofrece una visión íntima de la vida privada de empleadores, agentes y criadas. Es el tercer premio que Roser Corella gana en Espiello. En 2018 ganó el premio Espiello al mejor documental con el trabajo Grab and run y en 2015 ganó el premio Espiello Choven con Prisioneros del Kanun. Además del premio Espiello, A room without a view/ una habitación sin vistas ha ganado el premio Espiello Boltaña, votado por el público.

El Espiello Rechira, al mejor trabajo de investigación y dotado con 900 euros y trofeo, se va a Senegal con el título Poisson d’or, poisson africain/ Peces dorados, peces africanos, un trabajo que muestra el sistema tradicional de pesca del África occidental frente a la creciente amenaza de las empresas de pesca industrial. El Espiello Pirineos, al mejor documental de temática de montaña, con 900 euros y trofeo, es para El último de Arganeo, de David Vázquez, que narra la vida de Edilberto Rodríguez, pastor de 24 años; Y el premio Espiello Choven, al mejor documental realizado/dirigido por menores de 36 años, también con 900 euros y trofeo, es para Raíces perdidas, de Eymard Uberetagonea Oyarzabal. Un documental que nos lleva a Uganda para conocer una de sus tribus más pequeñas, la tribu Ma’di. Además el jurado ha decidido conceder una mención especial al trabajo El no a l’os/el no al oso, de Vanesa Freixa, como un reconocimiento a la calidad y exhaustividad de su trabajo de investigación, por la multiplicidad de puntos de vistas tenidos en cuenta y su contribución a la comprensión de esta problemática tan compleja y cercana al territorio del festival. La Asociación Española de Cine e Imagen Científico decide conceder el premio Guillermo Zúñiga, dotado con trofeo y diploma, a ¿Et si babel n’était qu’un mythe? / ¿Y si Babel fuera solo un mito?, de Sandrine Locke (Francia). Se trata de un trabajo que se adentra en el proyecto del lingüista Florian Lionnet sobre el Láàl, una lengua indígena del sur del Chad, en peligro de extinción. La International Asociation for Science in Media concede el premio IAMS, dotado con trofeo y diploma a Mrs. Death / Sra. Muerte, de Silvia Ventayol (España), que nos acerca a la práctica de la fotografía post mortem, como una forma de mitigar el dolor por la muerte de un ser querido. Broche de oro Los premios se han entregado en una gala conducida por la periodista aragonesa Ana Esteban y amenizada por la música de Carmen París. Javier Corcuera ha subido al escenario para recoger la Siñal D’onor, la máxima distinción del festival, de la mano de la diputada de cultura de la Diputación provincial de Huesca, Maribel de Pablo, y el presidente de la Comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa. Los documentales ganadores de los premios Espiello 2022 se podrán ver en la plataforma FestHome TV desde hoy domingo hasta las 24:00 horas del miércoles 6 de abril. Tras bajar el telón, el balance final no puede ser más positivo en esta edición en la que los esfuerzos se han centrado por volver a la normalidad. Más de 2.600 personas han pasado por las distintas proyecciones.