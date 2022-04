La crítica de Javier Losilla: Un excitante tratado de 'serranología'

Antonio Serrano no se parece a Charles Bronson, actor que hizo el papel de Armónica en la película de Sergio Leone C'era una volta il West, pero dispara con la precisión de su personaje. No las pistolas, claro, sino la armónica. Serrano es el gran armonicista del jazz que han dado las españas; el instrumentista apasionado por el trabajo del gran Toots Thielemans (1922-2016) a quien rinde tributo con una excelencia de la que el maestro belga estaría orgulloso. A eso vino el domingo a Zaragoza, al auditorio de CaixaForum, que llenó de seguidores.

Tootsology se llama el programa que presentó (como el disco en el que está basado), un soberbio homenaje a quien situó la armónica en el mismo nivel que otros instrumentos del jazz, y que compuso melodías que ya están instaladas en la memoria popular. Serrano estuvo acompañado por un trío más que solvente, de esos que en conjunto arropan sin fisuras al líder, y que entusiasman en sus pasajes en solitario: Toño Miguel (contrabajo), Pablo Gutiérrez (piano) y Esteve Pi (batería).

Piezas propias (Tootsology), composiciones de Thielemans (Harmonica Rag, Soul Station y escrituras para películas como Moon River y Breaksfast at Tiffany’s), y canciones de otros artistas que Toots bordó: de Don’t Be That Way, de Benny Goodman, a Donna Lee, de Charlie Parker) configuraron, entre otras, un repertorio interpretado con una técnica prodigiosa y un impulso arrebatador. Antonio Serrano logra que la armónica, sin perder su timbre natural, suene como varios instrumentos diferentes. Súmese a eso su capacidad para improvisar y unos conocimientos musicales que, por supuesto, van más allá del universo del jazz. Así, la introducción barroca (cercanísima a Bach) que hizo a la pieza de Luiz Bonfá Mañana de carnaval fue espectacular. Cumplió Antonio con la prevista Tootsology, pero también mostró su propio y excitante tratado de serranología. ¡Bravo, maestro!