La actriz Silvia Gambino ha fallecido a los 57 años de edad víctima de un cáncer, así lo ha confirmado su exmarido, Alberto Closas, a través de Instagram.

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos 'Rosita'. Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", ha escrito su exmarido en su perfil de Instagram.

La actriz, de origen italiano, consiguió una enorme popularidad en la televisión española después de trabajar para distintas producciones de José Luis Moreno como 'Noche de fiesta', donde fue una de las máximas protagonistas de 'Escenas de matrimonio' y 'Matrimoniadas'.