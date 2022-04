Incondicionales llega al Teatro del Mercado zaragozano esta Semana Santa. Dirigida por el cordobés Paco Rodríguez y protagonizada por Candela Solé y Bernardo Rivera, se podrá ver en la capital maña desde el 13 al 17 de abril.

La comedia, presentada esta mañana en el Teatro Principal, profundiza en los conceptos de amistad y amor y sus repercusiones en la vida cotidiana. José María Turmo, gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, ha acompañado en el acto al actor Bernardo Rivera, quien se ha encargado de desgranar parte del argumento en forma de adelanto. Turmo ha destacado que la obra tiene "todos los ingredientes para el éxito", con un texto "sensible, eficaz y directo". En síntesis, una representación inteligente, acompañada de una escenografía "muy sencilla", lo que sin duda ayuda al funcionamiento de la misma. Según el gerente, la obra "acompaña, pero no distrae", lo que permite exaltar la actuación de los dos actores. Incluida la interacción con el público, la escena reúne "todos los requisitos de un teatro muy actual, directo y emotivo que tocará la fibra sensible del espectador, con inteligencia", ha sentenciado Turmo.

La obra teatral, de 75 minutos de duración, llega por primera vez a Zaragoza tras triunfar en otras ciudades del panorama nacional como Sevilla, Almería o el Teatro Lara de Madrid, donde actuaron durante varios domingos consecutivos en los meses de junio y julio de 2019. Además, fue premiada en el Festival Villa de Burguillos (Sevilla), en diciembre de ese mismo año, en las categorías de mejor actriz, mejor dirección y mejor iluminación.

Bernardo Rivera y Candela Solé protagonizan esta historia

Bernardo Rivera ha recalcado la forma de contar la historia como la característica principal. En ella, los dos protagonistas (Patricia y Carlos), se reencuentran en el funeral de su amigo Sergio Villanueva, un político mediático que les deja una enigmática carta. Gracias a dicha carta, la obra repasa elementos pasados y presentes de las relaciones entre los protagonistas. Tres protagonistas que, por cierto, son representados por los dos actores de forma magistral, e incluso se permiten ciertos guiños al futuro. Rivera ha definido esta puesta en escena como "muy cinematográfica", con diferentes lugares representados sobre las tablas, desde el bar donde se conocieron los tres amigos en 2007 hasta Italia, pasando por una boda hasta llegar al momento actual. El actor es también el fundador y director de la compañía teatral Qué jArte!, con la que ha puesto en marcha otros proyectos. El último, la comedia Reiniciando, dirigida igualmente por Paco Rodríguez.

La actriz gallega Candela Solé, por su parte, es la otra cara visible del espectáculo. Ha desarrollado casi toda su carrera dramática sobre las tablas de madera, y se encuentra embarcada actualmente en otros proyectos teatrales como Play, de Darío Frías. Asimismo, Solé hizo su debut en un largometraje cinematográfico el año pasado, con su aparición en Mamá está en las redes, comedia dirigida por Daniela Fejerman.

El horario habitual de las distintas funciones será el de las 20.00 horas, a excepción del domingo, día en el que cerrarán este ciclo a las 19.00 horas. La obra está recomendada para todos los públicos y tendrá un precio único de 20 euros.