Ciudad Jara: "En este disco hablo sin miedo de mis miedos"

Tras la disolución en 2018 de La Raíz, el grupo valenciano que llegó a girar por Latinoamérica e incluso en algunas ciudades europeas, su compositor y voz principal, Pablo Sánchez, decidió poner en marcha Ciudad Jara, su proyecto musical más personal hasta el momento. En 2020, apenas unas semanas antes de la irrupción de la pandemia, publicó Donde nace el infarto y ahora acaba de lanzar Cinema, un álbum que este viernes presenta en directo en la sala Oasis (21.30 horas) dentro del ciclo Vagón de Lujo. El alicantino ha vuelto a armar un disco muy ecléctico, abrazando el rock, el pop y la canción de autor, e incluso con guiños al ska o al flamenco.

En cuanto a las letras, Sánchez sigue marcando distancias con su etapa en La Raíz para sumergirse en su lado más íntimo e introspectivo, dejando atrás las temáticas de denuncia social más evidentes: «No me apetece abordar asuntos políticos, de hecho huyo un poco de ello». Ya lo hizo en Donde nace el infarto y ahora aún profundiza más, algo en lo que también ha tenido mucho que ver el momento pandémico. «Ha influido totalmente con el sentimiento que emanan las canciones. Se nota que están compuestas en una época de soledad e introspección y al final ha salido un disco muy íntimo y personal», reconoce.

Como les ha ocurrido a otros muchos creadores, la propia inquietud generada por la pandemia llevó al músico alicantino a agarrarse a sus recuerdos y a sus orígenes, y todo ello fue calando en las letras de Cinema: «Al final, cuando no tienes un contexto o una realidad externa en la que inspirarte para crear tus mundos, tienes que inventártelos o rebuscar en los recuerdos». Se aprecia con claridad por ejemplo en el tema Foto con melena, en la que viaja a su infancia para realizar un homenaje a su madre, pero ese espíritu sobrevuela todo el álbum.

Abierto en canal

«En esta época que nos ha tocado vivir tienes que recurrir más a los recuerdos que al presente a la hora de escribir. Por eso, escuchando este disco se puede conocer más que nunca quién soy en realidad; hablo sin miedo de mis miedos», explica. Tanto se ha abierto Sánchez en este álbum que incluso se pueden conocer los libros que le han gustado en los últimos años. Es el caso del tema Donde dicen que caí, que está inspirado en la novela gráfica El arte de volar del zaragozano Antonio Altarriba.

Según explica el alicantino, su primer disco con Ciudad Jara (así se llama su hija) tiene más guiños a la canción de autor, mientras que Cinema «tiene un sonido más pop». No obstante, este su segundo álbum vuelve a ser muy ecléctico. «Siempre tiendo a tener una paleta muy extensa de colores estilísticos y musicales. En parte porque trabajo con el concepto del conjunto. Si veo que el disco está sonando demasiado a cantautor hago más canciones de rock o de otros estilos para balancearlo, algo que ya hacía en La Raíz», explica Sánchez, que reconoce que le gusta evolucionar en cada nuevo trabajo sin estar atado a un estilo musical concreto.

«En el próximo álbum me atreveré a hacer cosas diferentes porque para eso impulsé un proyecto personal, para poder hacer lo que me diera la gana», reconoce. Lo que aún no sabe del todo es el camino que emprenderá: «Aún no lo tengo claro porque igual dentro de unos meses decido tirar a la basura las seis canciones que ya he compuesto y hago otra cosa».

La Raíz, punto y final

De lo que sí está seguro es del escaso futuro que tiene su anterior banda: La Raíz. «Si nos volvemos a juntar alguna vez será para algo puntual. No descarto hacer tres o cuatro conciertos dentro de unos años, pero La Raíz nunca volverá a ser lo que fue».

Grabado en los estudios de La Casamurada (Tarragona) bajo la producción de Santos&Fluren y Tato James, Cinema se presentará este viernes con toda la banda en Zaragoza (será el segundo concierto de la gira que comienza este jueves en Barcelona). «Vamos los seis músicos con el set eléctrico y un show diferente al que presentamos el año pasado en Zaragoza», indica Sánchez, que apunta que la llegada de la pandemia en 2020 obligó a cambiar la filosofía de la gira de su primer trabajo. «Tuvimos que presentar el disco de otra forma, pero al final hicimos muchos conciertos en acústico».