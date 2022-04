Cada cuadro funciona como una parte profunda de nosotros mismos. Con esa idea que transciende la naturalidad y busca ahondar en la psique del ser humano, Dino Valls regresa a su ciudad natal 21 años después de que expusiera una retrospectiva en el Palacio de Sástago. Y lo hace con Scientia pictoris, una muestra de 74 obras que se inaugura este jueves en las salas Goya y Antonio Saura del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El propio artista, con formación médica, ha desgranado su exposición acompañado de la vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la universidad, Yolanda Polo.

Valls apuesta en su trabajo por trascender al ser humano buscando “la sombra que todos tenemos” y, por eso, su proceso creativo busca “una meta que trascienda los límites conocidos, la frontera, y, para eso, hay que “investigar, no conformarse y buscar más allá integrando la parte más profunda con nuestra parte animal”. Así, el Paraninfo acoge una ambiciosa muestra de 74 trabajos que incluyen cuadros y dibujos preparatorios pertenecientes a diversas colecciones, así como dibujos y apuntes procedentes de su etapa de formación médica; once modelos anatómicos de la colección de la Universidad de Zaragoza; un tratado de anatomía del siglo XVI procedente del fondo antiguo de la biblioteca de la Universidad; y dos audiovisuales con los procesos de creación de varias obras.

Las claves de su trabajo

¿Dónde está la clave de su trabajo que tanto impresionó hace 21 años y que no se había vuelto a ver en Zaragoza? “Yo no parto de la realidad”, dice con sinceridad el artista, “es todo imaginación. Sí me documento sobre los objetos que aparecen en los óleos pero no trabajo con ellos delante, no existe un modelo real. Es todo una idealización a partir de una proyección inconsciente que idealiza la belleza y también la carga psíquica”.

Y es que, en la muestra, Valls, que vuelve a exponer en su ciudad natal después de dos décadas, invita no solo a conocer mejor su obra, sino a profundizar en el ser humano; personas que aparecen representadas en sus cuadros “no como protagonistas de una acción, sino de una pasión porque “son pacientes”. La intención del pintor es que el espectador entable una conversación profunda, “no dando pistas fácilmente representadas en el cuadro, sino para que la obra en sí sugiera y promueva su trabajo de elaboración”. De hecho, para él, la superficialidad del arte, por muy “pirotécnicamente atractivo” que pueda ser, tiene también una caducidad inmediata: “Pienso que el verdadero arte tiene que ahondar en aquello que trasciende al espacio y al tiempo, a nuestra esencia más primigenia”.

“Pienso que el verdadero arte tiene que ahondar en aquello que trasciende al espacio y al tiempo, a nuestra esencia más primigenia”

Dino Valls, que estudió Medicina precisamente en el lugar donde ahora expone parte de sus trabajos como artistas, cree que, en realidad, no innova: “Siempre pinto el mismo cuadro, mi obra desde que empecé hasta que termine siempre es la misma, fragmentada en un enorme retablo”. Con respecto a su doble faceta, de médico y artista, él tiene claro que no es que una cosa influyera en la otra sino que “los estudios me influyeron como persona y esa persona es la que pinta”.

Scientia pictoris se puede visitar hasta el 9 de julio de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.