Que Zaragoza y Aragón cuentan con una programación cultural de altura es algo que va siendo hora de no tener que reivindicar. Cada vez los argumentos son menores para aquellos cenizos que a la mínima tienen preparada su frase de «es que aquí nunca hay nada». Llevo años defendiendo lo contrario pero no con palabras sino con hechos y pruebas basadas, como no podía ser de otra manera, en, por ejemplo, la cantidad de conciertos que se realizan cada fin de semana en las salas, las presentaciones de libros infinitas que acoge la ciudad que además cuenta con varias de las mejores librerías de España (lo digo sin ningún tipo de duda ni rubor), su hueco para las artes escénicas a través de sus cinco teatros (más las salas alternativas) que han encontrado su hueco diferencial gracias a una programación muy bien planteada...

En fin, que la lista es tan larga que podría acabarse este artículo y seguiría enumerando cosas. Es evidente, por lo tanto, que Zaragoza cuenta con una gran programación cultural a la que muchos me dirán que le faltan los grandes eventos. Probablemente, se refieran a los conciertos de estrellas internacionales.

Vale, les doy la razón en parte, pero la realidad es que la auténtica pujanza cultural de una ciudad no se mide (o en mi opinión, no debería medirse) por los grandes impactos en forma de evento que se puedan producir en la ciudad. La salud cultural de un lugar es más sana en cuanto más actividad sea capaz de producirse en lo que podrían considerarse los márgenes aunque no es que sea una palabra muy de mi agrado. Los grandes eventos, obviamente, tienen garantizado el atraer a miles de personas (suelen ser acontecimientos muy estudiados que no se realizarían si no fueran a encontrar una respuesta del público) pero la realidad es que la actividad creativa y, sobre todo, la que va a ser capaz de generar un nicho cultural que va a permitir ensanchar el público objetivo, se vive en otros lugares y de otra manera.

Iniciativas consolidadas

Un buen ejemplo de ello es el ciclo Bombo y platillo, creado hace diez años por la promotora Born! Music (que cuenta también con otras iniciativa novedosas como el festival Retina que cada vez crece más o con el ciclo Entropía). El concepto es claro y sencillo pero no por ello menos complicado de llevar a cabo: programar en Zaragoza conciertos de artistas que no son habituales en el circuito de la ciudad (muchos de ellos pisan por primera vez Aragón) en un lugar cuidado y en un día (el domingo)_en la que no suele haber programación en las salas de la ciudad para no crear competencia. Se celebran dos ediciones al año, otoño y primavera, en el Centro Cívico Delicias y, desde el año pasado, al aire libre, en el antiguo matadero de Las Fuentes.

Una iniciativa valiente que se ha demostrado necesaria en la ciudad con el paso de los años (ganadora ya lo era en su concepción) y que forma parte de ese tipo de programación cultural en los márgenes a la que me refería, la que hace crecer la importancia cultural de la ciudad. Ahora acaba de presentar su edición de primavera con un cartel que incluye, desde el 24 de abril, a Martirio y Raúl Rodríguez, La plazuela, Esmerine, Soleá Morente, Dani y Aksak Maboul, con el que se cerrará el ciclo el 5 de junio.

Bombo y platillo es solo una de las iniciativas a las que me refiero cuando digo que la salud cultural de una ciudad no puede medirse por el gran concierto de turno sino por lo que se sea capaz de promover para un público más minoritario y con ansias de descubrir y disfrutar con otra forma de ver el mundo. Sí, Zaragoza es una ciudad espectacularmente rica culturalmente.