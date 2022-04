Miguel Ángel Nievas: "Los acontecimientos históricos son a veces el mejor de los argumentos"

Miguel Ángel Nievas (Zaragoza, 1962) ha irrumpido con fuerza en la escena literaria aragonesa con su primer libro: El copista de Carthago (Rialp), una novela histórica con la que ha logrado encabezar la lista de los libros de ficción más vendidos en la comunidad. Reconoce Nievas que él ha sido el más sorprendido por este éxito comercial. Y más teniendo en cuenta que dio el paso sin ningún tipo de pretensión y expectativa. Veterinario de formación y con experiencia laboral en diversos sectores como el comercio electrónico o la tecnología de los alimentos, el caso de Nievas puede ser un acicate para todos los que han pensado alguna vez publicar un libro.

¿Qué pensó cuando vio que lideraba la clasificación de los libros más vendidos en Aragón?

Aún estoy estupefacto (risas). Todo esto está siendo una gran sorpresa para mí. Primero porque tenía la noción de que yo no era creativo. Empecé a escribir para explicarme a mí mismo una época que me interesaba y todo fue creciendo poco a poco. Pasar de las primeras 50 páginas ya fue un triunfo, y luego seguí hasta que llegué casi a las 400. Por supuesto, al principio pensé que si alguna vez llegaba a publicarlo sería una autoedición, pero luego envié unos cuantos correos y me respondieron para que les mandara los primeros capítulos. Por eso todo esto ha sido un regalo, principalmente por poder compartirlo con la gente que quiero. Estoy más que satisfecho con lo conseguido. El Día del Libro voy a firmar y todo, así que muy contento.

¿Cree que su caso puede animar a aquellos que están pensando en publicar?

Ojalá. Yo creo que si lees mucho y te haces preguntas, todo el mundo es capaz de sacar algo que sea leíble. Yo me veía como un hombre de ciencias incapaz de hacer algo tan creativo, pero fui derribando poco a poco ese muro. Y eso que tuve que compaginar la escritura del libro con mi trabajo, que a veces es muy absorbente. Me costó algo más de tres años acabarlo.

¿Es un ferviente lector de novela histórica?

Leo de todo, pero reconozco que es el género que más me gusta. También porque aquí en Aragón tenemos grandes referentes como José Luis Corral, Luis Zueco o Magdalena Lasala. Siempre he pensado que no hay mejor fantasía que la realidad.

¿Cómo fue el proceso de documentación?

Toda esta aventura nació después de ver la película Ágora, de Alejandro Amenábar. Me llamó mucho la atención ver a los parabolanos encorriendo a pedradas a los paganos y a los judíos siendo que hace apenas 20 años habían sido ellos los perseguidos. Ese cambio tan brusco me descolocó y me puse a buscar información. Lo cierto es que había poco escrito sobre esa época. Tuve que documentarme sobre todo con tesis doctorales y artículos académicos y me fui encontrando con personajes fascinantes que no entendía por qué nadie les había dedicado tiempo. Luego ya me puse a crear un personaje que pudiera hilvanar esos hechos y personajes y ya fue creciendo la historia. Pero sí que he intentado ser muy escrupuloso a la hora de documentarme, por eso al final del libro concreto cuáles son los personajes históricos, para que quede claro lo que hay de ficción y de real.

¿Cuáles son las claves del éxito de ‘El copista de Carthago'?

Creo que es un libro que puede gustar mucho a la gente curiosa que disfruta haciéndose preguntas. Además, es una novela con muchas capas de lectura porque es un libro de viajes, pero también de personajes y luego tiene ese punto histórico vinculado a la religión.

"Aún estoy estupefacto por las ventas del libro; no pensé ni que podría publicarlo"

La novela transcurre a principios del siglo IV.

Sí, en esa época en la que el papiro va siendo sustituido por el pergamino, Roma por Constantinopla y el cristianismo pasa de ser perseguido a perseguir. En el libro cuento la historia de Craso, quien, siendo apenas un niño, es rescatado de la cárcel para trabajar en una villa. Allí́ descubre los libros. Su fascinación por ellos y la curiosidad le llevan a recorrer el Mediterráneo: Corinto, Alejandría, Carthago, Gades... En Carthago encuentra el amor y se hace cristiano. Sobrevive a la Gran Persecución y está presente en la lucha contra las primeras herejías. Decepcionado por la división y el enfrentamiento, se retira a la Tebaida. Allí descubre el silencio del que nacen todas las palabras.

¿Su caso demuestra también la importancia de los libreros como prescriptores?

Totalmente. Son ellos los que están hablando bien de la novela. Y eso aún me hace más ilusión, aunque por supuesto hay librerías que no saben ni que existo (ríe). Esto ha sido más el boca a boca. Desde luego, campaña de promoción editorial no ha habido (ríe).

¿A qué achaca el ‘boom’ que está viviendo la novela histórica?

Para empezar, creo que es la más fácil de leer. Y luego hay que tener en cuenta que como especie hemos crecido alrededor de un fuego contándonos historias. A todo el mundo le gusta que le cuenten historias. Y la realidad y los acontecimientos históricos son a veces el mejor de los argumentos y de las fantasías.

¿Ya divisa otro libro?

Sí que me lo planteo porque disfruté mucho escribiendo este. Ya estoy dando forma a otra historia, también de género histórico.