El artista estadounidense Jason Derulo actuará el próximo 19 de junio en Madrid en el festival multidisciplinar Madrid Escena, según han confirmado este martes sus responsables en nota de prensa.

Será un gran espectáculo de luces y sonido, según los organizadores, que tendrá lugar en el Parque Tierno Galván, sede de este evento que incluirá una oferta gastronómica, eventos deportivos, arte y actividades para toda la familia.

Jason Derulo, conocido por temas como 'Savage Love', 'Ridin Solo', 'In my head', 'Talk dirty', 'Wiggle' o 'Want to want me', ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo de sus sencillos.

La última vez que este compositor, bailarín e intérprete actuó en España fue en 2019, cuando recaló en festivales como Starlite de Marbella (Málaga). En el caso de Madrid, su concierto previo se produjo en 2018 en el Wizink Center.

Como ya se había informado previamente, Madrid Escena acogerá otras veladas musicales a cargo de artistas internacionales como James Blunt (8 de junio) y Simply Red (9 de junio), además de talentos nacionales como Love of Lesbian (4 de junio) o Robe (11 de junio).