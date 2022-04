La sala zaragozana Rock & Blues Café, fiel a su compromiso con la música en directo desde que volviera con fuerza tras el levantamiento de todas las medidas sanitarias por el coronavirus, cuenta este viernes (21.00 horas) dentro de su programación de abril con un concierto doble a cargo de The Toasters y Buster Shuffle, bandas internacionales de ska que harán bailar con la misma intensidad a varias generaciones del público de este estilo.

Robert Bucket Hingley se mantiene a los mandos de The Toasters, siendo el único superviviente de la banda original fundada en 1981. Actualmente cuenta con un catálogo de más de cuarenta músicos de todo el mundo para poder elegir formación en cada país, que le permite abarcar giras realmente extensas.

La banda, que tuvo gran influencia en la tercera ola del ska (tras el nacimiento de este estilo en Jamaica en los sesenta y el resurgir que promovió el sello 2 Tone en la Inglaterra de los 70), está de nuevo de gira para celebrar su aniversario. Sus conciertos, intensos y llenos de fuerza, son una leyenda entre su nutrido público.

A su vez, los londinenses Buster Shuffle llegan a la capital aragonesa para presentar su nuevo álbum de estudio, Go steady, un disco que ha sido financiado por sus fans y al que la prensa especializada ya se refiere como el mejor álbum de la banda hasta ahora. El trabajo cuenta con diez temas de ska punk compuestos para ser eternos, incluidos los sencillos New badge for my uniform y Sucker punch blues.

Estos dos grandes embajadores del ska rodarán juntos a lo largo de este año en una gira bautizada como Double Barrel Ska Tour. Las entradas ya están disponibles por 15 euros en la plataforma Wegow o en la propia web del Rock & Blues Café.

El mismo espacio acoge este sábado el concierto de Tu otra bonita que hace parada en la capital aragonesa con su gira El brindis. El grupo madrileño actuará en la sala en la que será su novena estación tras tocar en ciudades como Vigo, Bilbao, Madrid o Barcelona. Tras dos años complicados, en lo que a música en vivo se refiere, la banda reconoce que tenía «ganas de sentir al público de otra manera». Su guitarrista, Félix Vígara, admite que han vivido, al igual que el resto de artistas, «momentos complicados», pero que, sin embargo, les han permitido crecer en otros ámbitos, como el streaming. La gira sirve de lanzamiento de cara al público de su último disco, Crema, publicado en 2021.