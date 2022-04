Guardando las distancias: Un público ¿diferente?

El miércoles desaparecerá la obligatoriedad de llevar mascarillas en los espacios culturales, no sabemos si definitivamente, pero, por lo menos, a corto plazo ya no existirá esa prescripción. Durante todos estos largos meses de pandemia, era una pregunta recurrente que se le hacía a los artistas de todas las disciplinas que se subían a un escenario, ¿cambia algo el hecho de que el público lleve mascarillas? Y todos, sin excepción, explicaban que era una sensación muy rara no tanto por la visión que tenían ellos mismos desde el escenario (en muchas ocasiones, aseguran que alcanzan a distinguir muy poco entre la oscuridad de las cabezas) sino por el retorno diferente que les llegaba. Los músicos sentían que seguían coreando las canciones con ellos pero que la voz que llegaba era diferente, como más opaca, y, desde luego, parecía más lejana; y los comediantes, por ejemplo, decían que se sentían un poco descolocados sobre todo al principio del show porque no recibían con tanta nitidez el retorno de las carcajadas a uno de sus chistes.

Todo eso va a desaparecer en espacios cerrados a partir del miércoles... Es decir, el hecho cultural volverá a tener enfrente a su público de siempre. O no... porque quizá la gran pregunta que hay que realizarse ahora es si el público sigue siendo el mismo que antes de que el covid le diera un vuelco a las vidas de todo el mundo. La respuesta no parece sencilla porque el debate es enconado en el sector pero yo me decanto por pensar que el público no es el mismo y ya no volverá a ser el mismo. Que el covid ha cambiado a la gente es un hecho (aunque la respuesta a si hemos salido mejores de esto es, evidentemente, una carcajada irónica) y, por lo tanto, no creo que el público cultural viva en una burbuja a la que nada le afecta. Es cierto que hay consideraciones que no conviene dejar de lado y que son destacables. Tras el confinamiento estricto de 2020 y cuando los teatros volvieron a abrir sus puertas (con restricciones sanitarias y de aforo), la respuesta del público fue espectacular. Parecía como si la gente tuviera ganas de reencontrarse con el espejo de la creación cultural y, a pesar de todos los incovenientes (mascarilla incluida), los espectadores fueron respondiendo.

Afluencia de espectadores

Por eso mismo, no creo que, en ese sentido, no creo que la no obligatoriedad de las mascarillas vaya a cambiar mucho en la afluencia de los espectáculos de cualquier disciplina no solo teatral. Sin embargo, cuando me refiero a si el público será el mismo que el de antes, ya no me refiero, obviamente, a la cantidad sino a la forma de afrontar el relato cultural.

Me gustaría pensar que ahora nos hemos dado cuenta de la importancia del hecho cultural, de que un libro, una obra de teatro, un concierto o una conferencia es algo que debería ser cosustancial al ser humano y al hecho de que existimos como tales porque podemos plantearnos ciertas cosas. Yo reconozco que soy una persona optimista (suicida en algunas ocasiones según me dicen los que tengo cerca) y aunque sí creo que el confinamiento nos permitió comprender a muchos que sin cultura no tenemos mucho futuro, también me asusta pensar que el problema del acceso universal a la cultura sigue sin resolverse. Aragón parece que ahora se lanza a trabajar en una Ley de derechos culturales que la considero esencial. No tanto, que también, por el hecho de poder garantizar la cultura como un derecho universal, sino porque creo que es una manera también de poner sobre la mesa que esta también es una prioridad en la agenda política.