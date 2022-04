Javier Romero: "Tristán es un vampiro más cercano a ‘Crimen y castigo’ que a las sagas que hemos visto recientemente"

Todo nació como una idea para un guion de un cortometraje pero pronto la realidad lo desbordó: «Vi que quería contar muchas cosas y 15 minutos eran muy pocos...», asegura Javier Romero Collazos. De aquel germén, Tristán. La ética del monstruo (Pregunta) ha heredado «una estructura cinematográfica», que gira en torno a tres tramas, tal y como narra el autor: «Por un lado está la trama policiaca de ese cerco que se va estrechando en torno al protagonista y esas desapariciones que se están produciendo; luego tenemos la trama de la pandilla y sus relaciones de amor y poder y la tercera es la de amor entre el sargento de la guardia civil y la tía de Tristán, las dos personas menos indicadas para sentirse atraídas». La segunda novela de Javier Romero Collazos, Tristán. La ética del monstruo se presenta este martes (19.00 horas) en Caja Rural de Aragón en un acto en el que el escritor estará acompañado por María Frisa, Ana Segura y del músico Cuti Vericad.

La novela, que goza de un ritmo vertiginoso, está situada en los años 80 en un pequeño pueblo de la Alcarria, Albares, donde vive el joven Tristán, un vampiro que necesita sangre humana para sobrevivir pero que soporta sus propias cargas morales: «Quería desarrollar la idea de cómo funcionaría la cabeza de una persona que solo tiene a su alcance dos libros, la Biblia y el diccionario. Son los que le ayudan a Tristán a formarse su propia ética que le lleva a cuestionarse su propia naturaleza. Ten en cuenta que al mismo tiempo que se forma con la Biblia hace algo tan contrario a ella como matar a su prójimo para no morir, para alimentarse... Todo eso le va forjando», explica Javier Romero. Unos dilemas que acercan a este vampiro «más al personaje de Crimen y castigo que a otras sagas vampirescas que hemos visto más recientes. Es un vampiro romántico pero del romanticismo del siglo XIX, de ahí esos guiños que hay a Bécquer y a Gertrudis Gómez de Avellaneda».

"Quería desarrollar la idea de cómo funcionaría la cabeza de una persona que solo tiene a su alcance dos libros, la 'Biblia' y el diccionario"

El que la acción transcurra en los años 80 tampoco es una casualidad tal y como revela Javier Romero: «Es una novela muy generacional pero, además, he elegido esa época porque creo que es la que necesitaba la novela porque en ella, la inocencia todavía era posible».

De novela de amor a 'thriller'

Como el propio Romero explica, una trama importante es la atracción que surge entre Consuelo, tía de Tristán y «única conocedora de su verdadera naturaleza», y el sargento de la guardia civil que investiga las desapariciones: «El libro empezó siendo una novela de amor y ha acabado siendo más equilibrada con esa otra parte de thriller. Era una historia de amor raro por las peculiaridades del protagonista pero quería explorar todo lo que tiene que ver con el sacrificio por el amor para lo bueno y para lo malo, cómo podemos a llegar a ser de rastreros y de magnánimos por amor. Y, por eso, hay mucho amor en todas las direcciones y no siempre de la forma más adecuada y más correspondida. De hecho, todo el mundo tiene la sensación de que no es correspondido aunque luego ya veremos que no es así en todos los casos», dice enigmáticamente el autor.

"La novela me pedía ir a los 80 porque la inocencia todavía era posible"

Tristán. La ética del monstruo nace de un proyecto cinematográfico y como tal bebe también de ese lenguaje en cierta medida. «Utilizo un lenguaje que tiene mucho que ver con el cine, las series de televisión, con el nos hace armarnos las historias con piezas de puzle. A eso se junta que yo no quería hacer una cosa lineal y cuando entendía que el propio desarrollo me lo permitía, he hecho esos flashbacks en el tiempo para explicar un poco mejor algunas de las cuestiones que pueden ayudar a entender por qué el personaje es así y en qué momento se encuentra».

El libro que acaba de salir al mercado cuenta, además, con un extra en las últimas páginas del mismo, un código QR con la lista de reproducción de las canciones que aparecen a lo largo del mismo, «las que acompañan a los protagonistas. Así si alguien se aburre de leerme, se va a la playlist con la que seguro que se lo va a pasar bien», bromea para concluir el propio Javier Romero Collazos.