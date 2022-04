Etopia Centro de Arte y Tecnología acogerá desde este próximo miércoles 20 de abril a las 19.00 horas una nueva exposición, Valor de los valores, que permite al público convertirse en el neurocreador de su propia escultura 3D o de su imagen en 2D con la ayuda de un casco de electroencefalografía. Este dispositivo permite leer las ondas cerebrales mediante el registro de la actividad eléctrica del cerebro y sirve como interfaz entre la mente y el ordenador.

Con esta exposición, el artista francés afincado en Hong Kong, Maurice Benayoun, propone una inmersión en una fábrica de neurodiseño, una BrainFactory, en la que todo el mundo puede trabajar para hacer arte y dar vida mentalmente a una escultura, una obra. Además, si así lo desea el visitante, pasará a ser un NFT es decir un token coleccionable, intercambiable y monetizable dentro de una blockchain.

Los NFT (Non Fungible Token) son el fenómeno mediático del pasado 2021 en el mundo del arte. Se trata de una entrada de información en una cadena de bloques Blockchain, una tecnología de registro digital descentralizada. Frente a las criptomonedas, que son tokens fungibles, los NFT son bienes únicos, no se pueden modificar y no hay dos iguales. Hablamos entonces de obras de arte únicas de las que solo se puede comprar el original aunque puedan existir copias.

A través de esta experiencia, Benayoun da nueva vida al Aquí y Ahora derogado por la "reproducibilidad técnica de las obras de arte modernas". Así, garantiza la singularidad de la obra en el lugar donde se encuentra, ni más ni menos que el concepto de aura de la obra de arte desarrollado en 1935 por Walter Benjamin en su ensayo La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica.

Valor de los valores es el resultado de una coproducción entre Accè(s) cultures électroniques, Le Cube, VideoFormes, Le grenier à sel, Etopia Centro de Arte y Tecnología y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.