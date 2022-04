La Plaza de la Misericordia abre este sábado tras dos años cerrada

La plaza de toros de Zaragoza abre sus puertas dos temporadas después del decreto de pandemia. Irremediable su clausura por las estrictas medidas arbitradas por las autoridades sanitarias en 2020, la feria de 2021 no llegó a celebrarse pese a la disposición de la Diputación de Zaragoza de ceder el coso a coste de arrendamiento cero a la empresa concesionaria (Circuitos taurinos, SL de Carlos Zúñiga hijo). Una dolorosa travesía que ha dejado huérfanos a los aficionados taurinos y al público en general pero que han respondido positivamente al anuncio de la feria de San Jorge que comienza hoy.

Según fuentes de la empresa Zúñiga y toros, SL (actual arrendataria) el número de abonados ha aumentado con respecto al último listado prepandemia. Los toros interesan. El contrato, que obliga a celebrar toros este fin de semana se topa con el mercado haciendo difícil la confección de dos carteles de relumbrón: los principales espadas rehúyen la fecha si no la tienen ya comprometida siendo la zona media el caladero al que hay que recurrir. Así, Curro Díaz, López Simón y Juan Leal (que acaba de salir en hombros el Arles el pasado fin de semana) se las verán con una corrida de Antonio López Gibaja. El próximo domingo los toros pertenecerán a la divisa charra de Castillejo de Huebra y se enfrentarán a ellos David Galván, Álvaro Lorenzo y el zaragozano Jorge Isiegas, que tan buen ambiente dejó el día de su alternativa en esta misma plaza.

Isiegas ha completado su preparación de cara al compromiso en tierras portuguesas (dos jornadas en la finca de Ernesto Louro Fdez. de Castro) y ha matado dos toros a puerta cerrada en finca cacereña del ganadero zaragozano Jesús González Cabrejas. Pero, además de las dos corridas de toros hay anunciadas dos clases prácticas con carácter de eliminatoria del bolsín que llevará a tres aspirantes a una novillada sin poicadores vestidos de luces.

A partir de las 11.00 horas del sábado actuarán Carlos Gil (ET Zaragoza), Nabil Essaoauri, Fran Fernando y Roberto Martín (CETA) y Jorge Mallén e Ignacio Boné (ET Oscense) hoy. Mañana lo harán Porta Miravé, David Sejas y Héctor Marco (ET Oscense), por CETA Aarón Palacio y Ángel Alarcón además de Álvaro Molina (ET Zaragoza). Ambos festejos, con entrada libre y gratuita.