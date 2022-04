El Parque Grande José Antonio Labordeta se convertirá, durante los próximos fines de semana, en el epicentro cultural de la ciudad para los más pequeños y sus familias. Durante cinco domingos consecutivos, el Quiosco de la Música será testigo de actuaciones de magia, espectáculos con títeres, humor y conciertos musicales muy variados. Todos ellos se unirán a las Tribus del Parque, quienes ya llevan dos semanas entreteniendo al público más joven en parques de toda la ciudad. De esta forma, Domingos de Quiosco servirá como preámbulo de la II Edición del ZGZ Florece, que se celebrará el último fin de semana de mayo.

Este ciclo de actividades culturales ha sido presentado este viernes en la misma localización donde se celebrará, en un acto presidido por Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, acompañada por algunos de los artistas. Chueca ha remarcado que uno de los objetivos de organizar este tipo de actividades es el de conseguir "un parque vivido, al nivel de los grandes parques europeos de referencia". La consejera cree que están en la dirección correcta: "No solo queremos conseguir que nuestros parques estén cuidados, sino que también los niños y las familias puedan vivir nuevas experiencias y, en definitiva, se diviertan".

Cinco domingos consecutivos de espectáculos diversos

Los espectáculos se celebrarán todos los domingos a las 12.00 horas, siendo el próximo día 24 el turno de Juan Capilla. El mago se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad y con el público asistente, ya que sin él no sería posible "hacer lo que nos gusta". Capilla ha prometido un rato entretenido con "magia, humor y buen rollo" con su nuevo espectáculo Humor e imposibles. El domingo 1 de mayo actuarán los aclamados Titiriteros de Binéfar, con su espectáculo No nos moverán. Los binefarenses llevan décadas sobre los escenarios, siendo ya la tercera generación de esta familia de titiriteros.

La siguiente cita traerá el humor inteligente de Zaragoza Improvisa, procedentes del Teatro Indigesto, con los actores Encarni Corrales, J. J. Sánchez y Alberto Salvador. Sus shows tienen como protagonista al público, ya que a raíz de sus propuestas improvisan sus actuaciones, como su propio nombre indica. Salvador considera, además, una "oportunidad" el poder estar el próximo 8 de mayo en el Parque Grande. Al salir de entornos convencionales, "la gente que no va tanto al teatro, puede conocernos y venir después a vernos", admitía Salvador. El turno de la música llegará el 15 de mayo, con la actuación de The Cucumbers, en un trío de versiones de los grandes éxitos del pop rock nacional e internacional, desde Héroes del Silencio o Loquillo hasta The Beatles o Creedence. La primera edición del ciclo concluirá el 22 de mayo con la actuación de una banda musical que aportará un toque clásico.

Las actuaciones de las Tribus del Parque, ya en marcha, reman en ese mismo sentido, y están teniendo un destacado papel. "Solo en el primer día ya hubo más de 200 inscripciones, y algunas familias nos envían emails de felicitación", ha afirmado Chueca, quien ha recordado que este programa cultural estará disponible hasta julio en 32 parques de la capital aragonesa. Desde las Tribus del Parque se han mostrado "sorprendidos" por la respuesta que sus performances están logrando, convirtiendo a los niños asistentes en "protectores de la naturaleza". "Para nosotros es una satisfacción poder transmitir una idea tan bonita", recalcan, para añadir que durante estos meses acudirán a todos los barrios, siendo sus próximas paradas Parque Venecia, Parque Oliver o Parque Bruil, además del propio Quiosco de la Música, el próximo domingo a las 11.00 horas.