Veinte años después de 'The Wire', David Simon regresa al género policíaco y a la ciudad de Baltimore en 'La ciudad es nuestra', una serie basada en hechos reales que retrata el auge y la corrupción de un cuerpo policial de elite dedicado a incautar armas y a barrer la violencia de las calles.

Al igual que 'The Wire', la nueva serie -se estrenará en HBO Max el próximo martes 26 de abril (el lunes en Estados Unidos)- se basa en una investigación periodística del 'Baltimore Sun', en este caso del periodista Justin Fenton, y cuenta de nuevo con George Pelecanos como coguionista y coproductor además de algunos actores de aquel elenco.

Es la misma ciudad, la misma jerga incomprensible, la misma guerra entre ley y orden, entre policías y delincuentes, entre honradez y corrupción, pero estamos en 2017 y algunas cosas han cambiado: las calles se han llenado de teléfonos móviles con cámaras, los casos de brutalidad policial están a la orden del día y también la movilización ciudadana en contra.

El libro de Fenton se remonta a los disturbios que estallaron en Baltimore en 2015 a raíz del caso de Freddie Gray, un hombre negro de 25 años que murió en circunstancias sospechosas mientras estaba bajo custodia policial.

Aquel año, según Fenton, la tasa de homicidios alcanzó su cifra más alta en más de dos décadas: 342 en una ciudad de apenas 600.000 habitantes; la presión ejercida desde la alcaldía sobre la policía para hacer retroceder las estadísticas era mayúscula en una ciudad exhausta tras décadas de una implacable guerra contra las drogas.

En ese contexto se sitúa la historia del sargento Wayne Jenkins (Jon Bernthal), líder de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas, una unidad especial de policías de paisano considerada ejemplar por su eficacia. Jenkins era la estrella del departamento por su habilidad para incautarse de importantes alijos de drogas y armas.

El 1 de marzo de 2017 Jenkins y seis de sus subordinados fueron llamados a comparecer ante Asuntos Internos. Pensaban que se trataba de alguna queja sin importancia, pero al subir a la segunda planta del edificio se encontraron con un grupo de agentes armados del FBI listos para detenerlos.

Llevaban meses detrás de ellos y habían reunido pruebas suficientes para acusarles de crimen organizado, robo y extorsión. Detenciones injustificadas, pruebas falsas y robo de droga que después vendían a través de intermediarios, fueron algunos de los crímenes por los que fueron condenados.

Dirigida por Reinaldo Marcus Green ("El método Williams", 2021), la serie deja en evidencia la culpabilidad de los agentes pero también muestra la corrupción policial como un problema sistémico al que éstos se enfrentan desde el primer día que ponen un pie en el departamento.

Bernthal, que interpreta al sargento Jenkins, es conocido por sus trabajos en series como 'The Walking Dead' y 'The Punisher'. En el reparto principal está también Jamie Hector, que interpretó al capo de la droga Marlo Stanfield en 'The Wire' y aquí es Sean M. Suiter, detective implicado en el caso.

Josh Charles, nominado a un Emmy por su personaje de Will Gardner, el abogado de 'The Good wife', es Daniel Hersl, el policía de la unidad más conocido por su violencia y Wunmi Mosaku, ganadora de un BAFTA, es la fiscal Nicole Steele, asignada a la unidad que investiga las prácticas policiales.

'The Wire' (2002-2008) suele encabezar los listados de las mejores series de todos los tiempos. "La ciudad es nuestra" llega con ambiciones más modestas empezando por el formato, ya que se trata de una temporada única de seis episodios.