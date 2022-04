Dos años después de la muerte de Sir Sean Connery, su familia se dispone a subastar un cuadro de Picasso por el que espera sacar cerca de 18 millones de euros. El dinero recaudado, siguiendo los deseos del actor que dio vida a James Bond en la década de los 60, será destinado a causas benéficas en Escocia y las Islas Bahamas, los dos lugares que marcaron sus 90 años de vida. El cuadro, que forma parte de una pinacoteca que Connery comenzó en la década de los 80, será la primera piedra para financiar la fundación filantrópica que llevará su nombre.

El ‘Bust d’homme dans un cadre’ de 1969 de Picasso será vendido al mejor postor el próximo 26 de mayo en la sucursal de la casa de subastas Christie’s de Hong Kong, donde permanecerá expuesto hasta entonces. “Sean [Connery] no era nada materialista, pero estaba muy implicado emocional y financieramente en todo el arte que tenía. No había nada en su colección que no admirase”, explica su hijastro y también asesor de arte Stephane Connery, que añade que su padrastro ya vendió otro Picasso a principios de los 2000.

El actor, que falleció a los 90 años el 30 de octubre de 2020, pasó la última etapa de su vida luchando contra una demencia que le arrebató prácticamente todos los recuerdos de su vida. El que fuera uno de los James Bond más carismáticos de la historia de la saga ni siquiera sabía quién era. Eso no le impidió, sin embargo, pasar sus últimos años en las Bahamas jugando al golf junto al amor de su vida, la pintora franco-marroquí Micheline Roquebrune, con la que estuvo casado más de 45 años. “No era vida para él, en los últimos tiempos ni siquiera era capaz de expresarse por sí mismo”, explicó ella hace dos años en el Mail on Sunday.

Por su parte, el cuadro “es una representación épica del motivo del mosquetero de Picasso, un arquetipo de masculinidad de capa y espada del siglo XVII inspirada en los célebres maestros de la pintura del Siglo de Oro”, explican desde Christie's, la casa de subastas encargada de organizar la puja en Hong Kong.

“[Sean Connery] pudo ver que Picasso le dedicó tiempo a esa obra, que es de una crudeza muy poderosa. Le encantaba la superficie empastada y le cautivaba su marco pintado”, explica ahora su hijastro. Desde la casa de subastas, además, destacan que es la primera vez que esta obra sale a subasta pública: “Se trata de uno de los mejores trabajos del último periodo del artista que jamás hayan llegado al mercado”.

El dinero recaudado, que se espera que llegue a los 18 millones de euros, irá destinado a financiar diversas organizaciones relacionadas con los intereses del actor, desde la conservación de los océanos a diversas actividades deportivas, y será canalizado a través de la Fundación Filantrópica de Sean Connery.