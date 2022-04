Esta semana se cumplen 50 años del descubrimiento del Teatro Romano de Caesaraugusta, un yacimiento arqueológico que estuvo siglos escondido bajo la ciudad que posteriormente fue edificándose sobre él. Con motivo de este aniversario, la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha presidido este jueves un acto en el propio teatro junto a Jaime González, quien estuvo involucrado en el descubrimiento cuando tan solo era un adolescente; y Romana Erice, jefa del servicio de Cultura del consistorio.

Un cúmulo de circunstancias fortuitas fueron las que propiciaron el descubrimiento de los restos del teatro, tal y como ha contado Jaime González. "Tenía 14 o 15 años y nos habíamos saltado una clase. Estudiábamos en Maristas, que estaba aquí al lado, y me asomé a unas excavaciones y vi que podía haber algo importante", recuerda. Pero la carambola no acabó ahí: "En casa lo comenté comiendo. No me hicieron mucho caso, pero mi hermano Carlos era periodista de 'Heraldo' y se acercó por la tarde junto al fotógrafo. Al día siguiente lo publicaron". Con todo, en ese momento no estaba muy claro qué era lo que había realmente en ese solar ubicado entre la calle de la Verónica y la de Pedro Joaquín Soler .

El 29 de abril de 1972 fue la fecha en la que se produjo tal descubrimiento. Rubén Castells, jefe de la sección de Museos del Ayuntamiento, cree que este yacimiento es "el claro ejemplo de cómo Zaragoza ha sabido recuperar su patrimonio". En esa línea se ha mostrado Romana Erice, quien ha destacado que el teatro es el edificio mejor conservado de la ciudad romana. Erice cierra de esta forma un círculo que empezó con su participación en las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Antonio Beltrán.

Los primeros movimientos surgieron en ese mismo año, 1972, cunado se solicitó la declaración del yacimiento como monumento histórico-artístico. Entre la década de los 80 y principios de los 90 se retomaron las excavaciones, dirigidas por la DGA, quien cedió el testigo al ayuntamiento en la década siguiente. Precisamente, en 1998 apareció la mejor de las esculturas conservadas, la cual pertenecía a la fachada del frente escénico. Entre 2002 y 2003 se desarrollaron las obras de cubierta del yacimiento, protegiéndolo así de las inclemencias meteorológicas, convirtiéndose de esta forma en "el primer teatro romano cubierto de la Península", tal y como señala Erice.

Caesaraugusta, una ciudad importante para Roma

El Teatro de Caesaraugusta fue construido en la primera mitad del siglo I d. C. Erice se muestra sorprendida, aún hoy, de que este monumento fuera "más grande que el de la capital de la provincia, Tarraco". En cualquier caso, en términos de la propia arqueóloga, nos encontramos ante el tercer o cuarto teatro más grande de la Península, buena muestra de la importancia que los romanos daban a la cultura. "Una ciudad no se preciaba de ser buena si no tenía un buen teatro", ha aseverado.

En cualquier caso, el Museo del Teatro de Caesaraugusta es solo una demostración más de la importancia que esta ciudad tuvo en el imperio. De hecho, una de sus mayores peculiaridades es la existencia de un 'aditus' (puerta central), algo poco común en los teatros del imperio, además de una fosa escénica por donde hacían sus apariciones mágicas los actores.

El próximo domingo, 1 de mayo, se llevarán a cabo una serie de visitas especiales entre las 10.30 y las 13.00 horas en las que se contará detalladamente la historia del suceso y algunos de los secretos del lugar, lo que supondrá una buena oportunidad para quienes quieran conocer mejor la historia romana de la capital aragonesa. En la actualidad, el Museo recibe alrededor de 50.000 visitas anuales, y ha acogido a más de 800.000 visitantes desde 2003.