C.Tangana en Zaragoza: mucho más que un concierto

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ha asistido este viernes embelesado, casi con la boca abierta, a un espectáculo total, un show que ha transcurrido como una entretenidísima película. Porque la actuación que ha capitaneado C.Tangana sobre el escenario del pabellón municipal ha sido mucho más que un concierto de música al uso. El artista madrileño ha trascendido el término apoyándose en los fundamentos del cine y el teatro para armar una gran superproducción audiovisual.

Casi 8.900 personas –las entradas se agotaron hace tiempo en solo unas horas– han disfrutado de lo lindo del gran evento musical del año en España. Y todo 'sin cantar ni afinar', como indica con mucha retranca la gira de presentación del disco 'El madrileño', que ya llega a su fin tras recorrer las principales ciudades españolas y cuatro de Latinoamérica.

Con una veintena de músicos sobre el escenario y tres enormes pantallas que han captado permanentemente la atención del público, Antón Álvarez Alfaro (Madrid, 1990) se ha enfundado el traje de C. Tangana y ha cabalgado sobre diferentes palos y estilos sin pestañear. Este viernes, en el Felipe, se ha escuchado trap, rumba, electrónica, bolero, pasodoble, flamenco, bachata... Y muchas palmas sobre una escenografía que bien podría haber salido de un filme de Scorsese (había mesas repartidas por todo el escenario-club y hasta camareros sirviendo copas).

La actuación se ha extendido a lo largo de dos horas y ha reunido sobre todo a gente joven, pero también a seguidores de mediana edad e incluso a algún jubilado. Han llegado fans de fuera de la ciudad e incluso de otras comunidades. Como Paula Vargas e Irene Galán, dos amigas de 26 años que habían venido desde Logroño y Madrid, respectivamente: "Nos quedamos sin entradas para el concierto de Madrid y decidimos comprar para el de Zaragoza. Nos costaron 50 euros pero estamos seguras de que va a merecer la pena", ha asegurado Galán poco antes de comenzar la actuación.

El concierto ha comenzado sobre las 21.15 horas con el tema 'Still rapping', una de las pocas concesiones al pasado. Porque todas las canciones que han sonado este viernes en Zaragoza no tenían más de cuatro años. El madrileño, como bien sabían los asistentes al concierto, ha dado el salto de la música urbana para abrazar diferentes estilos y apartar un poco sus orígenes más raperos y traperos. Así se ha demostrado poco después con los temas 'Te olvidaste', 'Cambia!' (con Carín León y Adriel Favela en el disco), 'Te venero' (interpretada este viernes con Rita Payés), 'Bobo' o 'Párteme la cara'.

Tras ellas, el pabellón se ha venido abajo con los primeros acordes de 'Ateo', el 'single' en el que 'Pucho' (como también se le conoce en la escena) canta con Nathy Peluso. No ha importado demasiado que la argentina no haya comparecido este viernes en Zaragoza (la ha sustituido Lucía Fernanda Carmona), ni tampoco otros de los artistas más relevantes que han colaborado en el álbum 'El madrileño' (Kiko Veneno y Jorge Drexler sí estuvieron en el concierto de Barcelona el pasado 23 de abril).

Sobremesa flamenca

Los que sí se han subido a las tablas del Felipe han sido la familia Carmona, Niño de Elche o el cantaor El Bola. Lo han hecho en la sobremesa que han montado al estilo 'tinydesk' y con canciones como 'Me maten', 'No estamos locos', 'Noches de Bohemia' o 'Alegría de vivir', con la rumba y el flamenco apoderándose del Príncipe Felipe. En este momento del concierto, con todos sentados alrededor de la mesa, el madrileño, que comenzó su carrera musical bajo el seudónimo de Crema con el colectivo de rap Agorazein, se ha atrevido incluso a versionar el tema 'Aunque tú no lo sepas', de Quique González. "Gracias Zaragoza, lo estamos pasando muy bien. Sois un público excelente", ha subrayado un C.Tangana que apenas ha conversado con el público.

Después han llegado otros grandes 'singles' como 'Llorando en la limo', 'Comerte entera' o la celebrada 'Tú me dejaste de querer'. Y así, con una producción audiovisual estudiada al detalle, el espectáculo total de C.Tangana se ha ido aproximando a su última canción de la noche: 'Un veneno', donde dice aquello de "sin cantar ni afinar, pa’ que me escuche to’a España" y habla de su "desmedida ambición". Esa que le ha llevado al trono del pop en España. Para ello, eso sí, el madrileño se ha sabido rodear de un gran equipo creativo en el 'backstage' y (consciente de sus limitaciones como intérprete) de unos artistas sobre el escenario que derrochan autenticidad plena.