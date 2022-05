La editorial Edelvives celebra este jueves su 32ª gala de entrega de sus premios literarios. Lo hará por primera vez en Zaragoza, en unas fechas muy especiales para el grupo, cuya planta de la capital aragonesa cumple 80 años. A modo de previa, se ha celebrado un acto en la misma sede en el que los premiados han contado sus impresiones.

Los galardonados de este año son: Inés Garland, Premio Al Andar de Literatura Juvenil con su obra De la boca de un león; Ricardo Gómez, Premio Ala Delta de Literatura Infantil gracias a su libro Música entre las ramas; y Natalia Ranera, ganadora de la tercera edición del Premio Internacional de Ilustración Edelvives por su trayectoria gráfica. Los tres premiados han estado acompañados de Javier Cendoya, director general del grupo; Violante Krahe, jefa de publicaciones de literatura infantil y juvenil; y de Ignacio Chao, coordinador de dicha sección.

Cendoya ha hecho especial hincapié en la vuelta a la presencialidad tras dos años complicados por las condiciones sociosanitarias. Asimismo, ha destacado el "lujo" que supone poder celebrar la gala en Zaragoza, debido al "arraigo que tenemos con esta tierra". Krahe, por su parte, ha reflexionado acerca de lo que la pandemia ha supuesto para la población: "Hemos sido protagonistas involuntarios de una novela distópica, con suspense, toques de ciencia ficción y héroes, pero ya tenemos ganas de terminarla". Chao, en cambio, ha visto una tendencia clara derivada de ello, el "alto índice de participación", unido a la peculiaridad que supone que "la quinta parte de los originales procedan del extranjero, sobre todo Latinoamérica".

Unos reconocimientos muy merecidos

Inés Garland, premio de literatura juvenil, ha querido representar los cambios que se producen en nuestras vidas al conocer a personas nuevas, especialmente durante la adolescencia. Su protagonista, Tadeo, cambia por completo al conocer a Vera, en una historia de primeros amores y descubrimientos de uno mismo. "Pienso en las personas que vamos conociendo como las que desatan los nudos que tenemos", ha afirmado. La novela, la cual empezó en 2014, era en principio un relato coral, pero Tadeo "se fue comiendo al resto de personajes", según Garland, quien ha reconocido que ha sido un libro "doloroso de escribir".

El premio Ala Delta de literatura infantil, Ricardo Gómez, ha definido su libro como "onomatopéyico". En él narra la vida de los bakayas, una tribu de la selva africana que se ve afectada cuando los madereros arriban en sus hogares. "La literatura es una ventana abierta al mundo, y cada uno decide por qué ventana vive. Esto está sucediendo, se basa en algo real", ha justificado el escritor, para quien recibir el premio supone una dosis añadida de "responsabilidad".

El caso de Natalia Remera, galardonada en la sección de las ilustraciones, es quizá el más especial. La diseñadora gráfica ha reconocido que el galardón ha supuesto "un antes y un después" en su vida, ya que reconoce que la ilustración era "algo muy íntimo" para ella. "La pandemia me afectó mucho, perdí a mi padre y me di cuenta que tenía que salir fuera y dar importancia a lo que a mi me construye día a día", ha asegurado emocionada. Un premio, no obstante, que encontró "de casualidad", y al que se apuntó con una serie de ilustraciones basadas en un relato propio, La niña que se convirtió en tiempo, inspirada precisamente en esa pérdida.

La gala, esta tarde

La entrega de premios se celebrará en la tarde de este jueves a las 19.30 horas, en el Espacio Ebro. La gala contará con la presencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; y la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.