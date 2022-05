Conciertos a la hora del vermú amenizarán los domingos de mayo en el Centro Cívico de Delicias con una nueva edición del ciclo Matiné musical que comenzará este fin de semana con la actuación de O’Carolan, y continuará este mes con el directo de David Angulo, Fetén Fetén y A guitarrazo limpio.

Este minifestival a plena luz del día está formado por bandas locales y este año celebra su segunda edición ante la buena acogida del público que tuvo el estreno el año pasado. En esta ocasión, se han programado cuatro conciertos a las 12.30 horas para los próximos domingos de mayo manteniendo el espíritu diurno del ciclo y aprovechando el buen tiempo primaveral, ha explicado el consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo.

El formato no es nuevo, nació en 1962 con El gran musical de Radio Madrid y ha ganado popularidad en los últimos años. "No olvidemos que los Héroes del Silencio se estrenaron en directo en una actuación en los conciertos matinales del Cine Pax de Zaragoza en 1985, pero ya desde los 60 se venían haciendo conciertos a esa hora en la sala de la plaza de la Seo, así que no hemos inventado nada", ha explicado el promotor del ciclo, Toño Berzal, rememorando otros tiempos.

Calendario de conciertos

El cartel comienza con la actuación el 8 de mayo de O’Carolan, uno de los grupos folk más representativos de Aragón, que interpretará en la rotonda de Delicias su quinto y último trabajo discográfico en solitario Caleidoscopio. El siguiente domingo 15 de mayo será el turno del artista zaragozano David Angulo, conocido por su trabajo al frente del No sólo música de Oregón TV, quien llevará al centro cívico de Delicias los temas de su último disco, coproducido al alimón con Richi Martínez. Le tomará el relevo el concierto familiar de Fetén fetén a cargo de Jorge Arribas y Diego Galaz donde sonarán instrumentos tan sorprendentes como el violín trompeta, la zanfona, la recogeflauta, el basuri o el ala de buitre.

El programa llegará al final con A guitarrazo limpio, un encuentro de los mejores guitarristas de Aragón, que con estilos diferentes pondrán en común la pasión por este instrumento con una buena dosis de improvisación. Todos los conciertos serán a las 12.30 horas. Las entradas están a la venta en aragontickets.com a un precio de 12 euros para adultos y 6 euros para niños hasta 14 años. En taquilla, el precio ascenderá a 15 y 10 euros, respectivamente.