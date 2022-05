La Zaragoza Film Office (ZFO) echó a andar en enero de 2021 con el claro objetivo de convertir la capital aragonesa y su entorno en un «atractivo plató de rodajes» para el sector audiovisual nacional e internacional. Concebida como una especie de «ventanilla única» para agilizar los trámites burocráticos a las productoras, la iniciativa del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho este jueves balance del camino recorrido hasta ahora, un periodo de tiempo en el que la ZFO ha facilitado el rodaje de 76 producciones audiovisuales.

Eso sí, la mayoría de los expedientes tramitados corresponden a pequeños proyectos. De hecho, casi todos son de procedencia local, ya que el 20% son naciones y tan solo el 3% son internacionales, según ha detallado este jueves en una rueda de prensa el director de la Oficina de Proyección Exterior del ayuntamiento y de la Zaragoza Film Office, Fernando Bermúdez. De los 76 rodajes facilitados, 25 han sido para programas de televisión, 16 para publicidad, once para vídeos corporativos, diez documentales, siete cortometrajes, cuatro videoclips y dos series de televisión. Destacan las dos producciones internacionales: la serie americana 'Vampire Academy', que se rodó el pasado mes de septiembre en la Aljafería y en el Paraninfo, y el programa de televisión italiano 'I Viaggi del cuore'.

En esos 76 rodajes no se incluyen los que no han contado con el asesoramiento o la gestión directa de la Zaragoza Film Office, como es el caso por ejemplo de 'The Interpreter', la película bélica del director británico Guy Ritchie que el pasado marzo se grabó durante unos días en la Base Aérea de Zaragoza.

Otro de los grandes objetivos de la creación de la ZFO era impulsar la actividad de los profesionales del sector audiovisual en la comunidad. En este sentido, Bermúdez ha destacado que esos 76 rodajes facilitados han involucrado en este año y medio a 987 profesionales. La nueva oficina fílmica también ha puesto cifras al impacto económico indirecto que esas 76 grabaciones han generado en la ciudad y su entorno, sobre todo en el sector de la hostelería: un total de 356.900 euros.

La actividad se ha duplicado este año

Previsiblemente, todas estas cifras irán subiendo de forma progresiva, según ha avanzado Bermúdez: «Este año estamos tramitando el doble de rodajes al mes que en 2021», ha destacado el director de la ZFO. Y el objetivo es que su actividad siga creciendo cuando se ponga en marcha la página web de la oficina, que se está ultimando y en la que las productoras podrán avanzar algunos de los trámites burocráticos.

Para ello se basarán en la nueva Ordenanza Municipal de Rodajes que está elaborando el consistorio fijándose en la experiencia de otras ciudades y que entrará en vigor en los próximos meses.

Otro de los objetivos de la ZFO, que forma parte de la Spain Film Commission, es proyectar la imagen de la capital y trasladar esa idea de Zaragoza «como ciudad de cine». Por el momento, los 76 rodajes que ha impulsado la oficina han utilizado unas 90 localizaciones de la capital aragonesa y su término municipal, destacando las del entorno del recinto de la Expo y de la plaza del Pilar. «Las productoras se sorprenden porque tenemos unos paisajes muy variados en nuestro amplio término municipal», ha subrayado Bermúdez.

Incorporación al Clúster Audiovisual de Aragón

Por otra parte, la ZFO mantiene su idea –ya anunciada el año pasado– de crear rutas por la ciudad recorriendo algunas de las localizaciones que han aparecido en la gran pantalla a lo largo de la historia del cine.

En la rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento, en la que ha participado la vicealcaldesa Sara Fernández, también se ha anunciado que la ZFO ha pasado a formar parte del Clúster Audiovisual de Aragón, formado por 41 empresas. Su presidenta, Adriana Oliveros, ha agradecido el apoyo del consistorio y ha apostado por trabajar para retener el talento: «Siempre alardeamos de exportarlo, pero también es muy importante que se quede para generar contenidos de dentro a afuera y mantener así a todo el sector».