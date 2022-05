Luisa Gavasa (candidata a presidir la Academia de cine): "Los jóvenes están volviendo a creer en el cine español"

La actriz aragonesa Luisa Gavasa opta a la presidencia de la Academia de cine, según reveló el pasado viernes la propia institución. Las elecciones se celebrarán el próximo 4 de junio, y la de Gavasa será una de las cuatro candidaturas, junto a Valérie Delpierre, Teresa Medina y Fernando Méndez-Leite. En ellas se decidirán los cargos de presidente –actualmente ostentado por Mariano Barroso– y vicepresidentes para un mandato de tres años, por mayoría simple de los asistentes a la Asamblea General de la institución.

La aragonesa cuenta con la compañía del director Juan Vicente Córdoba y de la guionista Virginia Yagüe, dos personas que le aportan "confianza, credibilidad y con mucha experiencia", según la propia candidata. Su postulación surgió hace apenas diez días, tal y como reconoce Gavasa, tras una llamada del propio director madrileño: "Al principio me pareció una idea muy compleja, y tenía mis miedos, pero soy una persona fácil de convencer». Su apoyo, unido al de Yagüe, «una mujer muy valiosa y bregada", resultó en cualquier caso fundamental, lo que unido a su buen momento personal, le llevaron a aceptar sin pensarlo demasiado. "Estoy en una edad y en un momento vital en el que creo que puedo aportar muchas cosas", afirma.

Tender puentes con los más jóvenes

Presidir la Academia, fundada en 1986, es en cualquier caso una buena oportunidad para llevar a cabo una serie de acciones que la actriz tiene en mente. "Mucho no puedo desvelar, pero en mi programa se pone el foco en la integración, en intentar tender un puente con las nuevas generaciones de actores y actrices", admite, al tiempo que reivindica el papel de los miembros más adultos de la industria: «Hay que volver a sacar a la luz a esos mayores que han hecho mucho, y que de hecho siguen haciendo, tanto por el cine como por el teatro español». El cine español, en cualquier caso, está "muy bien de salud, como demuestran la cantidad de premios que está recibiendo", pero, en palabras de la actriz, «siempre hay cosas que aportar para seguir creciendo».

Luisa Gavasa, ganadora de un Goya por su papel en La novia, de Paula Ortiz, considera que el cine español está recuperando adeptos, sobre todo entre los más jóvenes, algo que le da "mucha alegría". "Hace años, siempre se infravaloraba nuestro cine en comparación con el americano, por ejemplo. Pero en el cine español hay cosas muy buenas, y los jóvenes están volviendo a creer en él", asegura. En cuanto al apoyo institucional que recibe la industria, la candidata considera que "siempre se puede dar más", y anima al público, para comprobar lo que supone, a permanecer en sus butacas tras la proyección de una película: "Los actores somos la punta del iceberg. Muchas familias viven gracias a esta industria".

Con todo, Gavasa mira al futuro con optimismo. "Vienen generaciones muy fuertes, sobre todo con la incorporación de las mujeres", reconoce. El mejor ejemplo, de hecho, está en las elecciones del próximo junio, en las que tres de las cuatro candidaturas están lideradas por mujeres: "Hace tiempo que no había tantas candidaturas, y curiosamente, tres somos mujeres. Y no solo optamos a la presidencia, también a las vicepresidencias". Aún así, y pese a los grandes avances que se han producido en esta materia, sigue faltando terreno por recorrer. "Sigue habiendo menos en proporción, pero cuando veo a una mujer con una cámara al hombro, en la dirección o en la producción me da una alegría inmensa. Con la ayuda del público, de las instituciones, de la academia… iremos a más", reconoce.

De conseguirlo, la actriz se convertiría en la segunda aragonesa, primera mujer, en presidir la institución tras José Luis Borau, lo cual supondría para ella "un honor con mayúsculas, además de una responsabilidad". Asimismo, Gavasa lanza un rotundo mensaje: "Hay que ir al cine. No solo es cultura, es alimento, es industria, es futuro", y añade que "las mujeres maduras tenemos mucho que aportar desde nuestra experiencia, sabiduría y serenidad".