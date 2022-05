Los 20 Grammys de Pat Metheny en la sala Mozart

Nada más y nada menos que 20 Grammys en 12 categorías diferentes avalan a Pat Metheny que once años después de que lo hiciera por última vez (anteriormente lo había hecho en 1993 lo que ya indica lo extraordinario de la cita), volverá a actuar en Zaragoza dentro de su gira mundial el próximo 15 de junio en la sala Mozart del Auditorio.

Acompañado por Chris Fishman (teclados y piano) y Joe Dyson (batería), el músico desplegará toda su maestría musical que le ha llevado a ser uno de los artistas con más caché en todo el mundo.

De hecho, en la nota promocional de esta gira, Side Eye, la promotora es contundente: «Uno de los mejores músicos de la historia del jazz. Así de claro. Pat Metheny no debería necesitar presentación. Un artista talentoso pero también y, por encima de todo, permanentemente inquieto, abierto a colaboraciones con valores mucho más jóvenes y a incursiones en estilos teóricamente alejados de su universo musical. Un pozo de maestría».

Colaboración con los jóvenes

El guitarrista norteamericano lleva un tiempo focalizando sus directos en lo que él llama Side Eye, una forma de colaborar con músicos mucho más jóvenes, tal y como hicieron con él cuando se fogueaba en el mundo del jazz.

De hecho, con 19 años se convirtió en el profesor más joven de Berklee. Llega al Auditorio de Zaragoza con dos nuevos discos bajo el brazo: From this place (2020), que no pudo presentar hace dos años a causa de la pandemia, y que cuenta con las colaboraciones de Meshell Ndegeocello, Gregoire Maret y Luis Conte, y la propia grabación en directo que da pie al nombre de este show, Side Eye – NYC (V1.IV) (2021), grabado en directo el 11 y 12 de septiembre de 2019 en el Sony Music Hall de Nueva York. Dos de las muchas cumbres de un músico que ha tocado con Steve Reich, Milton Nascimento, David Bowie, Ornette Coleman o Herbie Hancock, entre muchos otros, y que es uno de los nombres esenciales del jazz de las últimas décadas, reconocido tanto por el público como por la crítica.

Las entradas para el concierto, que comenzará a las 21.00 horas, ya están a la venta en las taquillas del Auditorio de Zaragoza así como en su propia web y en la de Ibercaja. Las mismas cuestan entre 27 y 40 euros. Las entradas se están vendiendo a buen ritmo aunque todavía quedan disponibles para la velada del próximo 15 de junio.