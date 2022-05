El Museo del Teatro de Caesaraugusta ha acogido este miércoles la presentación de la decimoséptima edición del Bienal musical la ONCE, que este año tendrá lugar en siete localidades de Aragón. El acto ha estado presidido por Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, quien ha dado la bienvenida a este festival solidario acompañada de Ángel Luis Gómez, director de Promoción Cultural de la Fundación, y de Raquel Pérez, delegada territorial de ONCE en la comunidad.

La vicealcaldesa se ha mostrado "encantada" de poder ser una de las sedes de esta iniciativa "cultural, social y solidaria", que este año se podrá disfrutar del 2 al 5 de junio. Además, su celebración será un atractivo turístico añadido a la escena cultural aragonesa de finales de primavera.

Esta edición, que estaba prevista para 2020, tuvo que ser aplazada por las circunstancias sociosanitarias durante dos años consecutivos. A la tercera va la vencida, y finalmente, la capital aragonesa será una de las sedes en las que se podrá escuchar a los más de 200 músicos repartidos en once conciertos de diversos estilos. Junto a Zaragoza, las otras capitales, Huesca y Teruel, Ejea de los Caballeros, Borja, Alcañiz y Calatayud completarán la lista de sedes del evento.

Variedad musical

Sara Fernández ha destacado el papel integrador que ofrece ONCE con esta iniciativa: "Es una plataforma maravillosa que permite a artistas una oportunidad para compartir su arte". En la misma línea se ha mostrado Ángel Luis Gómez, para quien la importancia del festival reside en "dar a conocer las capacidades de las personas discapacitadas". El director de Promoción Cultural de ONCE espera batir récords de asistencia tras la pandemia, con una previsión de afluencia de "unas 6.000 personas". Asimismo, ha recalcado el simbolismo que rodea al número de conciertos programados, once, un número "mágico" para ellos.

Por otra parte, Gómez ha señalado la variedad de estilos con las que cuenta el programa de este año, desde "cuatro corales" a música "jazz, clásica o pop-rock". En este sentido, los artistas no solo actuarán en las localizaciones habituales, sino que saldrán a otros lugares como la sala Oasis, hogar de míticos conciertos en la noche zaragozana. Una lista de músicos, anunciaba Gómez, "conocidos incluso internacionalmente", como el pianista de jazz Ignasi Terraza.

El Teatro también ha sido testigo, a modo de adelanto, de una pequeña actuación de la artista ciega Rocío López Laborda, quien ha entonado una emotiva jota dedicada al Bienal. Una pequeña representación que solo ha sido el "botón de la muestra" de lo que será el festival, en términos de la delegada territorial, Raquel Pérez.

El 3 de junio, Cuponazo especial

Pérez ha sido la encargada de presentar el cupón especial del próximo 3 de junio, que coincide con las fechas de los conciertos. "13 millones y medio de cupones recorrerán toda España, situando Aragón como marco de referencia turístico", ha aseverado. ONCE ha hecho entrega de dos placas conmemorativas de dicho cupón al Ayuntamiento de Zaragoza y a la delegación presente del Gobierno de Aragón.

Otra de las novedades que presenta la decimoséptima edición es la celebración de un concierto benéfico a cargo del pianista barcelonés Ignasi Cambra, el 3 de junio en el Auditorio (20.00 horas), cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (AMAC-GEMA). El precio de dicha entrada será de 15 euros, mientras que el resto de actuaciones serán completamente gratuitas. La inauguración de esta edición será el día 2, en Teruel; mientras que la clausura llegará el día 5, en el propio Auditorio zaragozano.