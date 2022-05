Juanma Aragón (Circle of Trust estrena 'Suirrealismo'): "El 'breaking' está en auge desde que es disciplina olímpica"

La compañia zaragozana de danza urbana Circle of Trust estrena este viernes su nuevo espectáculo, Suirrealismo, en la localidad vasca de Elorrio (Bilbao). De este modo, y en una simbiosis con la compañía multimedia Logela, procedentes precisamente de la provincia de Vizcaya, la compañía continúa con su buen estado de salud tras una pandemia que golpeó duramente a las artes escénicas, fiel reflejo del resto del panorama cultural.

Juan Manuel Aragón, uno de los artistas de Circle of Trust, afirma que esta oportunidad supone una "recompensa al esfuerzo", algo que les llena de "satisfacción". "Detrás hay muchas horas de trabajo, y esto supone poder plasmar tu arte en un espectáculo que, además, se estrena fuera de casa", reconoce el bailarín. Además, poder llevarlo a cabo con Logela Multimedia no significará novedad alguna, ya que ambas compañías han estado íntimamente relacionadas desde su fundación en 2002: "Todas las producciones que hemos generado de larga duración han sido conjuntas", explica Aragón. Una compenetración asentada tras tantos años, en la que la compañía multimedia es la encargada de "gestionar el estreno" y posibilitar su puesta en escena en el circuito vasco.

El objetivo principal de Circle of Trust es dar a conocer la cultura hip hop a través de espectáculos dinámicos y sorprendentes para el espectador. Creada en 2002 por cuatro bailarines locales de breakdance, la compañía zaragozana afronta su vigésimo aniversario, algo que no se imaginaban cuando decidieron entrelazar sus carreras. "En danza acrobática, una actividad tan lesiva, nunca sabes hasta donde vas a llegar", admite Aragón, al tiempo que añade que la suerte ha sido un factor clave en su éxito: "Hemos tenido la fortuna de ganar campeonatos nacionales e internacionales, y poder realizar giras tanto por España como por el extranjero, en Europa y Centroamérica, lo que nos ha permitido mostrar nuestro arte".

Ser disciplina olímpica, un paso adelante

En cualquier caso, la danza urbana no ha sido ajena a las condiciones sociosanitarias vividas en los últimos tiempos, lo que ha llevado a la aparición de nuevas tendencias en el hip hop. "Dentro del breaking, nos hemos dado cuenta que prima más la individualidad. Ahora cuesta más poder formar grupos grandes", asegura el b-boy zaragozano. Aragón, pese a las circunstancias, no se muestra del todo pesimista y valora la evolución y el crecimiento constante de este tipo de disciplinas en el ámbito deportivo en los últimos años: "La reciente inclusión del breaking como disciplina olímpica está provocando un auge entre la gente que no lo conocía".

Avalados por sus éxitos previos en espectáculos como Klonk (2004), Nagare (2015) o la más reciente Códice (2019), Circle of Trust estrena Suirrealismo, un show que homenajea la técnica artística surgida durante la Segunda Guerra Mundial en los cafés parisinos. Una situación de necesidad que llevó al mundo del arte a crear nuevas tendencias, algo que los zaragozanos han querido reflejar. "Durante la guerra, con todo lo que había alrededor, hubo gente con inquietudes que generó un trabajo fuera de lo que ocurría en el día a día. Buscamos una similitud con el estado pandémico que hemos vivido recientemente, en el que los artistas, pese a estar encerrados, seguíamos creando".