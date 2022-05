El director oscense Eugenio Monesma, especializado en documentales etnográficos, recibirá este año el Premio Simón de Honor en la gala que se celebrará el próximo 25 de junio en el Palacio de Congresos de Huesca. Así lo ha dado a conocer este lunes el presidente de la Academia de Cine Aragonés (ACA), Jesús Marco Murillo, en una rueda de prensa celebrada en Zaragoza y en la que también se han anunciado las producciones que optan a los galardones.

La ACA reconoce así la "amplia" trayectoria del realizador oscense, con "más de 2.800 documentales" a sus espaldas y proyectos "de un gran valor divulgativo", según ha destacado Marco. "Su premio, muy merecido, se decidió por unanimidad", ha apuntado. Monesma, conocido por sus series de documentales sobre costumbres, oficios perdidos y tradiciones de diferentes partes de España, ha realizado diversas producciones para Aragón Televisión, entre las que destacan las series 'Nos vemos en la Plaza Mayor' y 'Los secretos de las piedras'. También ha trabajado ampliamente con los canales temáticos, como por ejemplo Canal Cocina, para el que realiza anualmente desde 2002 la serie titulada 'Los fogones tradicionales'.

Monesma, que también es fotógrafo, ha publicado diversos libros sobre antropología o etnografía con sus investigaciones, trabajos de campo y fotografías, así como artículos en revistas como 'Vida Rural' o 'Temas de antropología aragonesa'. En 2020 inició una campaña de difusión de su fondo documental en Youtube, llegando en dos meses a superar las 150.000 suscripciones y los 44 millones de visionados. "A sus 68 años parece que ha encontrado como una segunda vida", ha subrayado Marco, que también ha destacado que un realizador oscense pueda recibir el premio en su ciudad.

Y es que los Premios Simón del cine aragonés van a salir en su undécima edición por segunda vez de Zaragoza. Si el año pasado la gala de entrega de galardones se celebró en Andorra, en este 2022 tendrá lugar en Huesca. Será el próximo 25 de junio en el Palacio de Congresos de la capital altoaragonesa a partir de las 20.00 horas.

Concebidos en 2012, y cuyo título rinde homenaje al aragonés Luis Buñuel y su mediometraje 'Simón del desierto', la ACA organiza esta gala para dar visibilidad a las obras y artistas del panorama cinematográfico de Aragón.

La academia también ha dado a conocer este lunes las producciones que optan a los galardones. El cortometraje 'Vuelve con mamá', del realizador zaragozano José Manuel Herráiz, es el trabajo cinematográfico más nominado con un total de 12 nominaciones. El corto gira en torno a la figura de Adolf Hitler. De hecho, el líder nazi es el protagonista del corto y está encarnado por el actor oscense Rafa Maza.

Tras 'Vuelve con mamá' se sitúa muy cerca el corto 'Parresia', de Ignacio Lasierra, con nueve nominaciones. Y entre los nombres propios destaca por ejemplo el del aragonés Gerald B. Fillmore, que opta a seis premios por sus cortos 'For Pete's Sake' y 'Hold for applause' (ya sea como actor, director o guionista).

Los mejores largometrajes

En la categoría de mejor largometraje compiten las siguientes películas: Armugán, el último acabador, del director Jo Sol, 'Buñuel, un cineasta surrealista', de Javier Espada, 'García y García', de Ana Murugarren, y 'Héroes, silencio y rock&roll', de Alexis Morante.

Por su parte, a mejor documental competirán 'Ansó: rasmia, funcias y muita historia', de Isabel Aparicio, 'Los acordes de la memoria', de Fernando Vera, 'Los muros vacíos', de José Manuel Herráiz e Isabel Soria, 'Rosa rosae, la Guerra Civil', de Carlos Saura, y Vilas y sus dobles, de Germán Roda.

En cuanto a los cortometrajes, los cinco nominados de este año son 'For Pete's Sake', de Gerald B. Fillmore, 'Hold for applause', también de Gerald B. Fillmore, 'No te verán correr', de Miguel Casanova, 'Parresia', de Ignacio Lasierra, y 'Vuelve con mamá', de José Manuel Herráiz.

Los nominados a mejor dirección son Ignacio Lasierra, Javier Espada, José Manuel Herráiz, Miguel Casanova y Gerald B. Fillmore.

Tras las votaciones para designar a los nominados en cada una de las 17 categorías ahora da comienzo hasta principios de junio la segunda ronda de votaciones por parte de los socios de la Academia del Cine Aragonés, mediante la cual serán elegidos los ganadores de esta décima edición.

Menos trabajos por la pandemia

Jesús Marco ha destacó la gran calidad de todos los trabajos presentados y ha apuntado que la pandemia ha provocado que el número de producciones recibidas haya sido menor. "Nos habrán llegado un 10 o un 15% menos", ha señalado. Con todo, cabe destacar que en la categoría de largometrajes (que es tradicionalmente la que más problemas presenta en Aragón dado el estado de la industria audiovisual en la comunidad) compiten en esta edición cuatro producciones. "Quizá es el año que más largos tenemos, lo que demuestra que cada vez más realizadores apuestan por hacer filmes de gran metraje y que el modelo de las coproducciones está funcionando", ha indicado Marco en la rueda de prensa celebrada en el salón de actos del edificio del Grupo San Valero.

La ACA aún no ha dado a conocer el cartel de los premios ni tampoco quién ejercerá este año de embajador de los galardones (en la pasada edición fue la actriz y presentadora Miriam Díaz-Aroca). "Lo desvelaremos más adelante, solo podemos decir que es un rostro muy conocido en toda España", ha dicho Marco.