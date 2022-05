La ilustración es un campo en auge dentro de las artes gráficas. Una evolución que se ha visto acelerada por el asentamiento de las técnicas digitales, que la han permitido alejarse de los estereotipos que la encasillaban en libros de texto o publicaciones dirigidas exclusivamente al público infantil o juvenil. David Maynar, ilustrador zaragozano, señala que, detrás del éxito, se esconde el trabajo de muchos ilustradores que "han sabido conectar con la gente joven".

El ilustrador también resalta el avance de este arte gráfico en el ámbito formativo: "Cuando yo empecé no había escuelas de ilustración, pero ahora hay más solicitudes para estudiar ilustración que, por ejemplo, diseño". Factores que conllevan, como consecuencia directa, un cambio en la concepción social sobre la ilustración, la cual "ha crecido en el aspecto cultural, y por fin se ha dejado de ver como un hobby".

El mejor ejemplo del buen momento que vive la ilustración es la cantidad de proyectos que se están poniendo en marcha, muchos de ellos relacionados con la cultura y sus distintas formas. Uno de ellos es el recién lanzado The Zaragozian Illustrated, una idea que ha puesto en liza David Maynar, con el objetivo de mostrar "diferentes visiones de la ciudad de Zaragoza, imitando las portadas del The New Yorker, algo que ya se hace en otras ciudades como París, Tokio, Bolonia o Barcelona", reconoce el zaragozano.

Proyecto abierto

Tal y como afirma Maynar, esta iniciativa nació como una suerte de continuidad de otros proyectos como The Barcelonian Illustrated, creado por la ilustradora Luisa Vera en la ciudad condal, que iban en la misma línea. "Mi idea era traer este proyecto a Zaragoza, ya que era muy interesante para los ilustradores de la tierra", asegura el creador aragonés.

A modo de "portadas piloto", ya se pueden ver algunas en la página web del proyecto gráfico, elaboradas por ilustradores como Ángel J. Laín, David Vela, Santiago Osácar o el propio Maynar. Sin embargo, el verdadero arranque se producirá el próximo octubre, un mes señalado en la agenda cultural de la capital aragonesa. "Nuestra idea es publicar una portada a la semana, en principio hasta el mes de marzo, pero dependerá de la participación", admite Maynar. En cualquier caso, no parece que este vaya a ser un problema, pues ya hay más de 30 ilustradores confirmados.

La importancia, por tanto, reside en que cada artista "dé su visión personal sobre la ciudad"

Con todo, The Zaragozian Ilustrated no es un lugar cerrado a profesionales, ya que "puede participar cualquiera". La importancia, por tanto, reside en que cada artista "dé su visión personal sobre la ciudad". La temática tampoco es hermética. Pese a que las portadas de muestra se clasifican en ítems como Personalidades, Monumentos, Vida Cotidiana o Gastronomía, la propia esencia del proyecto supone incluir nuevos temas, en función de los bocetos que sean recibidos y publicados.

Un homenaje a una tierra rica en ilustradores

El objetivo, una vez finalizada la publicación de las diferentes portadas, en las que "todo es completamente ficticio", como asegura Maynar, es concluir con una exposición en la que se muestren al público de forma impresa todos los trabajos recopilados por The Zaragozian Illustrated. Una presentación que también servirá de homenaje a una tierra que en los últimos años "ha aportado una gran cantidad de ilustradores al panorama nacional e internacional".

"La idea es poner en contacto de nuevo a todos los ilustradores e ilustradoras de Zaragoza y Aragón", sentencia el zaragozano. Una iniciativa similar a la llevada a cabo en 2018, en la Lonja, en la que varios artistas gráficos aragoneses -entre los que se incluía el propio Maynar-, ofrecieron a través de sus dibujos su particular visión de la capital aragonesa.