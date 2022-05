Uno de los platos fuertes de las Fiestas Goyescas, el mercado que se iba a instalar durante tres días en plaza del Pilar finalmente no se instalará dado que la empresa adjudicataria del mismo no ha presentado la documentación requerida. "El licitador no ha presentado la documentación en plazo, pero hemos hecho de la necesidad virtud y ampliamos la superficie del Campamento Goyesco", ha reconocido la vicealcaldesa Sara Fernández. Por ello, el espacio central de la plaza del Pilar frente al Ayuntamiento de Zaragoza será ocupado y dinamizado por el Campamento Napoleónico y el Photocall Gigante, así como todas sus actividades.

Además, la programación de las Fiestas Goyescas ha visto modificadas algunas de sus actividades, tal y como ha anunciado la propia Fernández durante el acto de presentación de la exposición Lucha de gigantes. Así, el viernes se retrasa quince minutos la planificación de la fiesta inaugural. De esta manera, el Gran Desfile de 500 personas será a las 20.15 horas, el pregón de Goya será a las 21.30, y los dos primeros pases del espectacular videomapping serán a las 21.45 y 22.15. Por último, el espectáculo Modern Baroque se reubica en hora y fecha, y pasa a celebrarse el domingo a las 19.00 horas, debido a la previsión de altas temperaturas. "Los instrumentos, cedidos por la Institución Fernando el Católico, son muy delicados, por lo que hemos decidido retrasar su actuación", ha explicado la vicealcaldesa.