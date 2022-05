Slap! Festival regresa y lo hace por todo lo alto. La duodécima edición se celebrará el sábado 9 de julio en una nueva ubicación, el Parque Deportivo Ebro de Zaragoza y con un formato para todos los públicos: un solo día con más de 12 horas de música en directo desde las 13.00 horas hasta la una de la madrugada, piscina, 'foodtrucks' y actividades infantiles.

The Lehmanns Brothers son los primeros artistas confirmados de un cartel ecléctico que se desvelará al completo en los próximos días y que promete muchas sorpresas. Esta joven banda francesa navega por los estilos musicales clásicos y rítmicos como el funk, el soul o el rhythm and blues poniendo en pie y haciendo bailar al público sin parar. James Brown, Jamiroquai o The Roots son algunas de las influencias de esta banda internacional que ha conseguido conquistar al público con un sonido único, ritmos explosivos y unas voces increíbles.

Para esta cita musical que promete más de 12 horas de baile non stop, desde el vermú a la madrugada, ya están disponibles las entradas anticipadas en www.slapfestival.com a un precio de 15 euros.