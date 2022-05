Catorce minutos pueden ser muchos, muy pocos o un tiempo asumible a pesar de que te empiece a fallar el brazo. ¡Qué se lo digan a las cientos de personas (no, no es una exageración) que anoche decidieron seguir el videomapping Goya. El trazo maestro a través de las pantallas de sus móviles. Sí, estaban in situ en la plaza del Pilar pero aprovecharon el momento para inmortalizarlo con sus móviles. La realidad de un siglo XXI que, visto lo visto ayer, ha alcanzado a todas las edades porque no solo los jóvenes apostaron por esa modalidad.

La fachada del Ayuntamiento de Zaragoza se convirtió en una pantalla de cine por la que fue desfilando Goya en un videomapping espectacular por momentos (pero que también quedaba algo deslucido a veces al proyectarse sobre un edificio con sus recovecos y sus entradas y salientes). En el mismo se va haciendo un recorrido sobre la vida artística del pintor desde que en la academia de José Luzán se descubrió su talento hasta prácticamente sus últimos días. Envolver en ambiente goyesco El videomapping, un proyecto encargado por Zaragoza Cultural que anoche se proyectó en dos ocasiones y que hoy se volverá a proyectar otras dos veces desde las 22.00 horas, juega con el color, el 3D y, sobre todo, la música para envolver al espectador en un ambiente goyesco que no deja de ser el objetivo de estas fiestas de reciente creación que quieren imitar a las antiguas Fiestas de primavera, salvando las distancias, que vivía la capital aragonesa. 22 El público, parte del cual bien es cierto abandonó la plaza cuando terminó el pregón como si fuera desconocedor de lo que venía a continuación, salió bastante satisfecho de la proyección, incluso los que lo siguieron a través de las pantallas de su móvil. Ay, si Goya, el de verdad, levantara la cabeza, y observara como los espectadores preferían conocer sus hazañas artísticas a través de un intermediario en lugar de en vivo (o lo más directo posible, claro). Solo habría que apuntar que el buen humor no es una de las características que se han destacado de él a lo largo de toda la historia.