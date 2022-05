Jorge Martínez (Ilegales, actúan en Zaragoza): "La mansedumbre es altamente peligrosa, si no luchas te matas"

La mítica banda asturiana Ilegales, liderada por el inclasificable Jorge Martínez, aterriza este sábado en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. El concierto, para el que no quedan entradas desde hace bastante tiempo, debería haberse celebrado el pasado 18 de marzo, pero se aplazó debido a una operación a la que tuvo que someterse Martínez y de la que ya está totalmente recuperado. De hecho, el grupo, que posee uno de los mejores directos del rock estatal, inició el pasado 31 de marzo en Bilbao la gira de presentación de La lucha por la vida, el disco con el que celebran sus 40 años sobre los escenarios. Un álbum en el que Jorge Ilegal no ha querido simplemente revisitar el pasado.

Muchas de las canciones de su nuevo trabajo son nuevas. ¿Tenían claro que no querían hacer un disco de aniversario al uso?

La lucha por la vida es un disco que mira hacia el futuro. Soy consciente de que la fórmula de recuperar los viejos éxitos en famosas compañías es la más exitosa, pero artísticamente no aporta nada. Sería imperdonable que una banda con un momento como el nuestro no arriesgase al máximo. Nuestra obligación y mayor placer es ofertar cosa valiosas.

¿Buscaban también que el disco no pareciera una despedida? ¿El proyecto de Ilegales está muy vivo?

Por alguna razón, las canciones aparecen sin llamarlas con torrencial frecuencia. A veces me sorprenden en momentos complicados pero nunca les niego la entrada porque me puede el entusiasmo. Canto las frases al teléfono en los supermercados, gasolineras o en plena calle sin que me importe que me tomen por loco. ¡Sí, estoy loco, anden con cuidado!

En este disco han logrado reunir a artistas de primer nivel e incluso a algunos que han sorprendido como Niño de Elche o Dani Martín. ¿Satisfecho?

Sí, hemos batido récords asumiendo riesgos y los resultados son incontestables. Todos los artistas han superado los cálculos más optimistas.

"A veces tengo la desfachatez de pensar mis canciones en la voz de otros artistas"

¿Compuso muchas de esas canciones pensando ya qué artista invitado las iba a cantar en el álbum?

A veces tengo la desfachatez de pensar mis canciones en la voz de otros artistas. He intentado corregirme, como en muchas otras cosas, pero me temo que no lo he conseguido. John Lennon y Paul McCartney también tenían la misma fea costumbre.

¿Le influyó la crisis sanitaria a la hora de componer los nuevos temas?

Regreso del vacío, en el que colaboran Guille y Juanma de Vetusta Morla, sí denota un raro paralelismo entre los evangelios de Juan y otros apócrifos y la pandemia. Es una de esas canciones extrañas llena de ecos. El resto de los temas son totalmente ajenos a la pandemia.

¿Cómo ha vivido en lo personal estos dos años de pandemia?

Siempre he apreciado cada minuto de vida, pero reconozco que había perdido la capacidad de disfrutar de la plena respiración. Si antes vivía intensamente ahora lo hago mucho más. Disfruto cada mirada, cada trago, cada canción, cada lectura.

¿Por qué decidió poner a Rasputín en la portada del nuevo disco?

Rasputín se ha agarrado como nadie a la vida. En las últimas escenas lo envenenan con un poderosísimo y comprobado veneno. Rasputín lo consume en cantidades con abundante licor y sólo se duerme. Después le disparan y le dan por muerto, pero se levanta y es necesario dispararle de nuevo. Rasputín sigue levantándose, ante la ineficacia de las balas los asesinos. Rasputín es encadenado y arrojado a un río helado. Horas después al extraer el cadáver, aún respiraba. Las malas lenguas murmuran que aún sigue por ahí y que las noches de luna llena reclama su pene, hoy guardado en formol.

"Siempre he apreciado cada minuto de vida, pero reconozco que había perdido la capacidad de disfrutar de la plena respiración"

El título del disco lo tomó prestado de Pío Baroja. ¿Es uno de los autores que más le ha influido a la hora de escribir sus letras?

Me encanta Baroja. Lo he leído desde muy joven porque mi abuelo tenía gran parte de su obra en su biblioteca. No obstante no creo que sea una influencia importante. Tengo unos hábitos de lectura muy desordenados y eclécticos. Mis lecturas incluyen muchos estilos literarios y épocas históricas.

La mayoría de sus canciones, ya desde los comienzos, están basadas o inspiradas en experiencias vitales. ¿Por qué?

Ser protagonista de la propia vida no es un ejercicio tan doloroso. Los medios de alienación imperantes como los deportes de masas y las ofertas culturales del mismo signo nunca me han atraído. El individuo vagabundeando por la tierra encuentra excelentes aventuras si asume los riesgos que inevitablemente conllevan.

¿Queda mucho del Jorge Ilegal de los inicios? ¿La rabia y ese 'destruye' se mantienen?

No he conseguido mejorar demasiado, puede que haya conquistado un poco más de autocontrol pero muy frágilmente. Soy el mismo problema andante de siempre, a veces divertido otras no tanto.

Como dice en uno de los temas, ¿‘ser manso es peligroso’?

Sí, la mansedumbre es altamente peligrosa. Se pretende que la agresividad es un mal, pero es un elemento necesario y claramente liberador. Todos los que viven en el paraíso de los primaveras deberían revisar la frase de Vegecio: «Si quieres la paz, prepárate para la guerra». Si no luchas te matas.

¿Cada vez somos más ‘rebaño’?

Cuando toda una civilización se libera de los peligros que le han dado forma, los individuos pasan a parecerse a esos animales de granja que han perdido todas sus capacidades salvajes y degeneran. A veces se producen monstruos y otras veces se producen genios que alcanzan cotas culturales jamás vistas. Las mayorías sacralizan el punto medio de manera cada vez más insistente y es el momento para los mediocres.

"La mansedumbre es altamente peligrosa. Se pretende que la agresividad es un mal, pero es un elemento necesario y claramente liberador"

¿Aún conserva el stick de hockey?

No, pero un amigo me ha regalado un bate de beisbol de esos de aluminio. Hace mucho que lo tengo y aún no tiene manchas de sangre. Que siga siendo así.

¿Alguna vez se le ha pasado por la cabeza dedicarse a la política?

No sobreviviría en ese medio. La clase política actual es insultantemente baja, probablemente porque los votantes somos una pandilla de imbéciles. Si no fuese así, no nos venderían discursos tan zafios a cara descubierta.

¿Se sienten queridos en Zaragoza?

Indudablemente sí. Hemos montado tremendos conciertos en Zaragoza. Por ejemplo, los del Pabellón Francés fueron celebraciones tribales inolvidables, pero no las únicas. La verdad es que me gusta mucho Zaragoza.