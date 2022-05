Las librerías aragonesas integradas en la plataforma nacional Todos tus libros han aumentado su visibilidad ante los clientes y lectores gracias a este escaparate virtual, que se crea en el confinamiento por la pandemia de coronavirus. En la actualidad, más de 500 librerías de toda España se sirven de esta herramienta virtual para vender o reservar sus libros, de las que 25 son de Aragón, y la mitad se localizan en Zaragoza y provincia, mientras que en Huesca y provincia hay diez; y una en Teruel y otra en Alcañiz.

Entre ellas figura la librería París de la capital aragonesa, una de las veteranas que forma parte de este proyecto desde el origen y cuyo propietario César Muñío, ha explicado cómo ha sido un revulsivo tanto en la venta como en la búsqueda de libros específicos por los clientes que luego vienen a comprarlos a la tienda física, situada en el paseo de Fernando el Católico de Zaragoza.

En declaraciones a Europa Press, César Muñío, ha relatado que la plataforma "tuvo un arranque espectacular, bastante fuerte" con una media de entre 5 y 10 pedidos diarios "cuando todo estaba cerrado, menos los servicios esenciales". Pasado el periodo de confinamiento y la progresiva relajación de las medidas sanitarias "hemos llegado a un goteo constante con un par de pedidos diarios. Estamos muy satisfechos", ha reconocido.

Muñío ha comentado que al margen del pedido online y el posterior envío "la gente busca un libro a través de internet y cuando viene a la tienda ya sabe que está y muchos entran diciendo: "Quiero tal libro que he visto en la plataforma que lo tenéis". Es un servicio más y un escaparate virtual que permite al lector "venir sobre seguro y, además, es de mucho interés para los libreros", ha comprobado.

Fondo de librería

Lo más demandado es el fondo de la librería de materias que "no solo son los típicos éxitos, sino narrativa, novedades más difíciles de encontrar y la plataforma es de gran apoyo". También lo notan las librerías que no se dedican a la novedad, sino que tienen un fondo más selecto. Entre los libros de fondo de una librería los hay de todas las materias, ya sea de filosofía o gastronomía, las temáticas son inabarcables. "En las librerías hay menos ejemplares de este tipo porque el espacio se tiene que rentabilizar con una mayor rotación de títulos y para esto viene muy bien la app porque indica en qué librería está el título que se busca".

"Ojalá vendiéramos lo mismo por Internet, pero es escaparate estrella sigue siendo la librería"

En cuanto al perfil del cliente ha asegurado que vienen de todas las edades. Entra público muy variado, "incluso gente mayor que se maneja con soltura en la plataforma". También es muy variado el origen de los pedidos. "Hay de toda España, pero estamos limitados por los gastos de envío, que en el caso de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla es un abuso. Habría que negociar las tarifas para que fueran razonables y así acumularíamos más pedidos y seríamos rentables".

En este sentido, ha informado de que hay autores locales que no se encuentran en la distribución estándar o se publican temarios de oposiciones que se editan en Zaragoza con fama en toda España y que son muy demandados, pero "estamos condicionados a los envíos a la península por el coste económico". También llegan peticiones de Sudamérica, pero "este servicio está cerrado, ya que es imposible porque los precios no son competitivos", ha lamentado.

Colaboración estrecha

Muñío ha señalado que desde su librería y otras de Aragón estuvieron muy presentes y colaborando en el desarrollo de la plataforma que surge en Madrid y que ha contado con la opinión de los libreros a través de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL). Cada librería ha decidido su forma de participación y en su caso además de consulta de los títulos disponibles ha habilitado el sistema de pago y de mensajería recoger y entregar los paquetes y además seguir la trazabilidad de la venta. En la actualidad la mayoría de las ventas son presenciales, ha incidido Muñío. "Ojalá vendiéramos lo mismo por Internet, pero es escaparate estrella sigue siendo la librería".

"Esto de hoy por ti y mañana por mi funciona, el cliente se queda muy contento porque le facilitas una información y un trámite"

Otro servicio que ofrece la plataforma es que muchos clientes vienen porque han visto en la web la disponibilidad de un titulo en Zaragoza y vienen y lo compran. "No es algo tangible porque muchos no lo dicen y no es evaluable porque no siempre nos enteramos, aunque muchos compradores nos lo hagan saber".

Este escaparate digital también permite que cuando un cliente pide un libro y no lo tiene su librería habitual, pero lo posee otro establecimiento no hay reparo en enviarlo a la "competencia-amiga", ha ironizado César Muñío. "Esto de hoy por ti y mañana por mi funciona, el cliente se queda muy contento porque le facilitas una información y un trámite que le ha servido y se acuerda porque le has atendido bien".