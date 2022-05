Comienza la cuenta atrás para una nueva edición de Espacio Zity durante unas Fiestas del Pilar que deben ser las del retorno a la normalidad. El 7 de octubre todo comienza con la vuelta de Melendi, uno de los artistas más queridos por el público de Zaragoza. El 8 de octubre es el turno del festival Love the 90's inaugurando así el fin de semana de El Pilar. El días 10 es el turno de Natos y Waor, grupo imprescindible y el más importante de la nueva escena del rap en España.

El lunes 11, la víspera del día grande, es el elegido para el último concierto de Izal en la capital aragonesa. La banda se despide de Zaragoza tras anunciar su separación con un concierto único, misma realidad que sucederá el día 13 con el festival Rave in the river, que celebra su despedida cerrando 13 años de historia con un último baile en Espacio Zity.

Una programación musical diversa y versátil que apuesta por mantener los mismos precios que en 2019. Con ello, el abono general comenzará con un importe 60 euros, 50 euros el abono de noche, así como las entradas de noche a 12 euros. Unos tiques que irán subiendo de precio por cupos y que se ya se pueden comprar a través de la web del Espacio Zity.

Cifras de vértigo de Melendi

Melendi y sus cifras de vértigo iniciarán la programación del Espacio Zity. Un total de 25 discos platino, más de 5,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y 50 millones de streams en Amazon se unen al número 1 que logró Likes y Cicatrices desde en su fecha de salida. Nuevos temas e himnos intergeneracionales formarán el repertorio del asturiano en una producción con una combinación de luces y video espectaculares.

Love the 90's vuelve el 8 de octubre a Espacio Zity con las actuaciones que nos harán volver a la mejor década musical gracias a los mejores grupos: 2 Unlimited, La Bouche, G.E.M, Ann Lee, Paradisio, OBK, Ku Minerva, Chimo, Kriss, Just Luis, Rebeca, Sensity World, Wintermute y Jumper Brothers.

Continuando el cartel, Natos y Waor vuelven a Zaragoza, esta vez el día 10. Sus letras incendiarias seguirán revolucionando el panorama de la música en el Espacio Zity. Un tándem que, fieles a su origen, hacen de su rap y de todos los estilos que los acompañan una mezcla explosiva que atrapará a los miles de seguidores que, seguro, se convocan para ver su próximo concierto, esta vez en las Fiestas del Pilar.

Izal y Rave in the river

El 11 de octubre quedará marcado en el calendario y en los recuerdos de cientos de seguidores de Izal. Un día histórico, el último concierto de la banda en Zaragoza, ya su trayectoria acabará el 29 de este mismo mes. Su despedida llega con su gira Hogar. Mikel Izal, Alejandro Jordá, Alberto Pérez, Iván Mella y Emanuel Pérez Gato presentarán en directo este álbum que narra diez historias cotidianas a través de la fotografía, el relato, el vídeo y la canción.

El jueves 13 de octubre de 2022, el festival de música hard Rave in the river finaliza con The End. Tras 13 años haciendo bailar a sus fieles ravers, el festival se repartirá en dos áreas, en las que no faltará la presencia de los artistas hard más prestigiosos del planeta, así como una representación de los artistas nacionales que han formado parte de la historia del festival.