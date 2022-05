Ciro Altabás: "En la vida real, el humor se cuela por todas partes"

El cineasta aragonés Ciro Altabás lleva unos meses frenéticos. Acostumbrado a los tiempos del cine, que se caracterizan por ser lentos, abarcando meses e incluso años de trabajo, la vorágine de proyectos de los últimos tiempos han marcado su agenda de trabajo. Los últimos, el rodaje de su nuevo corto -será el sexto-, Federico, y la presentación de su primera novela, Spoilers. Pero vayamos por partes.

Altabás llevaba unos años alejado de los cortometrajes. Pese a que cuatro de sus cinco trabajos en este ámbito fueron ampliamente premiados, el zaragozano decidió reorientar su carrera y centrarse en guiones destinados a ser traducidos en largometrajes. Sin embargo, una llamada lo cambió todo: el ofrecimiento de participar en el programa La Aljafería. Un lugar de cine. "El tema era totalmente libre, y la única condición era grabarlo en uno o dos días en lugar que quisiéramos del palacio, así que busqué algún tema que me atrajese, y acepté", afirma el cineasta.

Un corto con trasfondo social

En ese sentido, si por algo destaca la temática es por su originalidad, probablemente en la línea de su génesis. "Se acaba de estrenar el tráiler de la nueva serie de El señor de los anillos, y ha habido polémica por la presencia de un elfo negro", explica, por lo que, a raíz de este desagradable suceso, Altabás pensó en el mal trago que estaría pasando el actor implicado, así que se lanzó a crear un curioso pero atinado paralelismo: "Me imaginé a un guía turístico racializado que diese vida a Goya, y que fuese discriminado por lo mismo, teniendo que ser consolado por su compañero, que no hacía sino empeorar las cosas".

A partir de ahí, los dos actores -Borja Sumozas y David Harada- reflexionan sobre el racismo y la sociedad, pero también sobre el trabajo y sus sueños. Además, para asegurarse de que el mensaje era transmitido de forma justa, contactó con la agencia The Black View, una asociación de artistas racializados, que le puso en contacto con Harada, actor que, además de representar al guía antes mencionado, también ha coescrito el guion junto al cineasta aragonés.

El corto fue rodado a principios de esta semana, y el lugar elegido no fue otro que el Salón del Trono de los Reyes Católicos, un lugar que, más allá de su simbolismo y espectacularidad, también guarda cierta relación con el personaje interpretado por el otro actor, Sumozas, quien caracteriza a Fernando el Católico. La previsión es que el filme, junto a los otros dos que conforman el programa, vea la luz a finales de año, para posteriormente presentarse a los festivales correspondientes.

'Spoilers', novela guionizada

Su salto a la novela, de la mano de Spoilers (Baker Street), es el segundo trabajo en el que se encuentra sumergido Ciro Altabás. En este caso, se trata de un proyecto que estaba destinado a la gran pantalla. "El guion no pudo salir adelante hace unos años por muy poco, y pensé que merecía otra vida", admite el zaragozano. La obra cuenta la historia de un grupo de amigos que descubre que su vida es una película que pueden consultar en internet, rebobinando e incluso adelantándose a los acontecimientos. En la disyuntiva entre saber lo que va a pasar en sus vidas o vivirlas con cierto albedrío discurre la trama. Una especie de El show de Truman, solo que en esta ocasión Truman tiene el mando a distancia -o el ratón, mejor dicho-.

Pero el guionista no acaba aquí su particular agenda. Además de una idea en la que está trabajando para otoño de 2023, "una marcianada", en sus propias palabras, de la que aún no puede avanzar ningún detalle, Altabás busca financiación junto a la productora Plano a Plano, de cara a poder filmar su largometraje Un millón de amigos, una comedia ambientada en el mundo de YouTube, una de las plataformas que más llaman la atención al cineasta. "Se ha criticado mucho al mundo youtuber, pero no se tiene en cuenta la presión a la que muchos de esos chicos están sometidos", asevera.

En cualquier caso, Ciro Altabás demuestra en sus temáticas una fuerte preocupación social, que decide abordar desde un prisma cómico, bien sea en forma de corto, novela o largometraje. "Suelo desconfiar de las tramas que solo ofrecen drama, en la vida real el humor se cuela por todas partes", concluye el cineasta. Un buen modo de ver la vida.